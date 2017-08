Solberg: Nynazister ikke må få fotfeste i Norge

– Vi må sørge for at organisasjonen, som primært kommer med svensk bakgrunn, ikke får fotfeste i Norge og sørge for at de ikke rekrutterer norsk ungdom, sier statsministeren til TV 2.

Solberg avsluttet tirsdag en valgkampturné på sør- og vestlandet med et besøk i Kristiansand. Lørdag marsjerte 60–70 høyreekstreme i byens gater, uten at det var søkt om tillatelse. Politiet var mannsterkt til stede, men bortsett fra et par bortvisninger, fant de det ikke nødvendig å gripe ytterligere inn.

Flere har kritisert politiet for å ikke ha grepet inn, men politiet har avvist kritikken og mener de har handlet på best mulig måte. Mandag kom det fram at politiet i Agder sa nei til bistand fra Øst politidistrikt under demonstrasjonen. Solberg mener det er politiet selv som må vurdere håndteringen av demonstrasjonen.

– Politiets jobb er å forhindre at det blir voldsepisoder og uro, så Kristiansand politikammer gjøre en vurdering av om det var riktig, sier Solberg.

Hun mener miljøet må bekjempes.

– Vi har laget en handlingsplan mot ekstremisme, og den dreier seg også om denne typen ekstremisme, sier Solberg.