Den avgjørende forskjellen

Debattsidene i Dagen viser at det er stort engasjement rundt spørsmålet om i hvilken retning kristne velgere bør orientere seg ved høstens stortingsvalg. Store og raske samfunnsendringer fordrer tydelige svar og modig lederskap.

Det holder ikke med en etikett som flagger et verdisyn, hvis den praktiske politikken bidrar til å svekke de samme verdienes stilling i det 21. århundres Norge og Europa.

Fremskrittspartiet mener at en streng innvandringspolitikk og klare krav til integrering er nødvendige forutsetninger for at Norge skal forbli et stabilt og godt samfunn basert på kristen-humanistiske verdier og demokratiske frihetsidealer.

DEBATT: Islam må aldri få fotfeste i Europa

En høy innvandrerbefolkning med lojalitet til islamsk samfunnsforståelse representerer slik sett en økende utfordring. Med sine regler, påbud og forbud står politisk islam i motstrid til norske idealer om frihet, likestilling og toleranse, og kan i bokstavtro form true demokrati og trosfrihet.

Å begrense tilstrømningen er også det beste, langsiktige vern mot islamsk inspirert terror. I hele Europa skaper innvandringen kulturkollisjoner, oppbygging av parallelsamfunn og fremvekst av voldelige ekstremister.

Bare i Storbritannia alene anslås antallet ekstreme jihadister til rundt 23000, hvorav 3000 regnes å utgjøre en reell trussel. Når man legger til Belgia, Tyskland og Frankrike blir summen av registrerte jihadister 67000.

Vestlige land klarer ikke å bygge ned slik risiko gjennom tiltak for integrering og inkludering. Maktesløsheten tildekkes med lys, blomster og tomme ord om samhold.

Det norske samfunnets evne til å absorbere fremmed tilstrømning er strukket til bristepunktet. Allikevel er de fleste partier i større eller mindre grad utydelige eller direkte uvillige til å være med på effektiv innstramming, og nekter å innse at multikultur og globalisme er et feilslått eksperiment.

LES: Religiøst motiverte angrep på kristne flyktninger

Særlig oppsiktsvekkende er det at partier med uttalt kristen forankring er blant de mest ukritiske, og uten forståelse for at de demografiske tyngdelovene avgjør hvordan samfunnet utvikler seg.

Flere muslimer gir mer islam. Og historien viser at overvekt av islam begrenser andres frihet til tro og livsutfoldelse.

Den norske kirke, som burde kjempet i første rekke for et samfunn bygget på kristne grunnverdier, har heller ikke tatt inn over seg det nye trusselbildet, men fremstår som en vedvarende støttespiller for liberal innvandring og dermed økt muslimsk innflytelse.

Overfor islam har kirken valgt en dialoglinje som neppe bidrar til noe som helst. Man hører desto mindre om misjonerende engasjement for at flere muslimer skal omvendes til kristen tro.

Og når kristne forfølges i muslimske land er biskoper og geistlige oftest tause. Kirken er blitt politisk og taktisk, og mister legitimitet som veileder i en tid med dramatiske samfunnsomveltninger.

Reelt sett kan vi være svært nær et demografisk vippepunkt, der utviklingen ikke lar seg reversere. Tre av Oslos bydeler allerede har et innvandrerflertall, og det samme kan gjelde hele hovedstaden i løpet av et par tiår.

På lengre sikt øker sannsynligheten for at opprinnelig, etnisk befolkning kan komme i mindretall i hele landet. Da vil helle ikke lenger begrepet integrering ha noen mening, ettersom dette forutsetter at det er noe å integreres i, altså en majoritetsbefolkning som har sine røtter og referanser i Norge.

Prinsipprammet som ble vedtatt på vårens landsmøte bekreftet Fremskrittspartiets forankring i norsk og vestlig tradisjon og kulturarv, med basis i det kristne livssynet og humanistiske verdier.

Vi står også fast i synet på en streng asyl- og innvandringspolitikk, og i understrekningen av at god integrering også innebærer krav til de nyankomne. Det finnes knapt noe tema som i større grad vil avgjøre hva slags samfunn Norge vil være i resten av dette århundre og de neste.

Et sterkt FrP vil være den fremste garantisten for en klok og streng innvandringspolitikk i en skjebnetid for landet vårt.