«Sannsynlighet» – ikke «risiko»

I Danmark reageres det nå på det som har blitt oppfattet som stadig mer negativt ladet språkbruk omkring forandringer hos fostre, melder Kristeligt Dagblad.

LES: Vurderer omstridt fosterprøve

For å motvirke dette har det statlige organet Sundhetsstyrelsen endret språkbruken i sine informasjonshefter til gravide. Nå er det ikke lenger en «risiko» for å få et barn med Downs syndrom, men heller en «sannsynlighet».

– Virkelig positivt

Andre endringer Sundhetsstyret har gjort inkluderer å endre »kromosomfeil» til «kromosomavvik», og «misdannelsesskanning» til «andre trimesterskanning».

Den endrede språkbruken oppleves som en anerkjennelse både for foreldrene til et barn med avvik eller misdannelser, og for selve barnet.

– Det er positiv at Sundedsstyrelsen forsøker å gjøre språket mer nøytralt slik at det ikke alltid fremstår som den riktige løsningen å velge abort, sier landsformann Anni Sørensen, i foreningen LEV som jobber med utviklingshemmede, til Kristeligt Dagblad.

LES OGSÅ: Frp tror det blir vanskelig å enes om bioteknologi

Formann for Jordmoderforeningen er også positivt innstilt.

– De foreldrene som ikke ønsker diagnostisering av barnet. eller velger å beholde et barn med en alvorlig lidelse, får nå støtte, og det synes jeg er virkelig positivt, sier hun til Kristeligt Dagblad.