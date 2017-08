Hun kjempet for menneskeverdet

Liv Kjersti Skjeggestad Thoresen (55) ble sykemeldt i september i fjor fra jobben som generalsekretær i organisasjonen Menneskeverd. Mandag døde hun, får Dagen bekreftet av familien.

MINNEORD: «En sterk og varm kvinne er gått bort»

Hun etterlater seg ektemann, to bonusbarn og seks barnebarn. Thoresen har ikke barn selv.

Familien opplyser at det har vært et vanskelig og tøft sykdomsforløp.

– Hun var så rik på kjærlighet og omsorg, og så raus og helhjertet. Fra hun kom inn i familien har hun hatt så mye å gi, og har betydd enormt mye for pappa, og også for oss bonusbarn, svigerbarn og barnebarn. Makan til tøff og sterk dame, hun kjempet til det siste. Hun var hele livet selv opptatt av å styrke vernet av menneskelivet, sier bonusdatter Elisabeth Thoresen Olseng (34) til Dagen på vegne av den nærmeste familien.

Begravelsen er i Råde kirke i Østfold 10. august klokken 11.00, opplyser hun.

Hylles av Hareide

– Hele Kristelig Folkeparti opplever sorg etter at Liv Kjersti gikk bort så alt for tidlig, sier partileder Knut Arild Hareide til Dagen.

Hun satt en periode i Skien bystyre for KrF og var nestleder i Telemark KrF. Hareide ble kjent med henne i 2003, på en studiereise til Kenya i KrF-regi.

– Hun var en god venn. Jeg tror det er få personer som har vært en så sterk og klok stemme for menneskeverdet som henne. Hun klarte å snakke om de vanskelige etiske dilemmaene rundt liv og død på en respektfull og ikke minst varm måte. Det er et stort savn. Mine tanker går til familie og Liv Kjerstis nærmeste, sier Hareide.

– Veldig trist

Thoresen var med i styret for tidligere Pro Vita og senere for Menneskeverd, før hun var leder for Menneskeverd i 13 år. Hun engasjerte seg i offentlige debatter om livsvern, bioteknologi, sorteringssamfunn og aktiv dødshjelp.

I forbindelse med dødsfallet har flere skrevet en siste hilsen på Thoresens Facebook-profil. «Vi møtes igjen, Liv Kjersti! Takk for alt!!!», skriver søsteren Hilde Skjeggestad Johansson. Johansson opplyser til Dagen at hun og Thoresens tre tantebarn vil savne henne dypt.

F.v. Signe Lippestad og Geir Lippestad fikk i 2014 Menneskeverds Livsvernspris av generalsekretær Liv Kjersti Skjeggestad Thoresen under en seremoni på Bristol hotell i Oslo. Foto: Håkon Mosvold Larsen, NTB scanpix

– Satte dype spor

Staben i Menneskeverd mottok meldingen om Thoresens bortgang med stor sorg.

– Dette er veldig trist. Det har vært rare dager for hele staben. Liv Kjersti etterlater med sitt gode nærvær et stor savn blant medarbeiderne i Menneskeverd sier fungerende generalsekretær Morten Dahle Stærk til Dagen.

– Liv Kjersti satte varige og dype spor i de menneskene hun møtte, ikke minst i alle medarbeiderne og frivillige i Menneskeverd. Hun gjorde en utrettelig innsats i livets tjeneste, og vi skulle gjerne beholdt hennes flotte person og store kompetanse i mange år til, sier Dahle Stærk.

– En varm kvinne

Dødsfallet kom overraskende på mange.

– Dette kom som et sjokk, sier Maria Victoria K. Aanje, Thoresens kollega i Menneskeverd siden 2013, som nå er i svangerskapspermisjon.

– Det er ufattelig trist. Dette er en kvinne som har betydd veldig mye for mange og for meg personlig. Hun var veldig varm og omsorgsfull, og så menneskene rundt seg, sier Aanje til Dagen.

Hun beskriver Thoresen som tydelig i offentlige debatter.

– Hun var en klok og vis dame som jobbet godt med vanskelige temaer og løftet fram menneskers ukrenkelige verdi. Liv Kjersti etterlater seg stort tomrom hos alle som har vært i kontakt med og kjent henne. Jeg savner henne veldig. Mine tanker går til nærmeste familie og til ektemannen, sier Aanje.

Menneskets verdi

Olaug Bollestad, KrFs nestleder og helsetalskvinne, har kjent Thoresen i flere år. Hun satte pris på hennes bidrag inn i politiske debatter.

– Hun har lært meg mye om å utvide begrepet menneskeverd. Det handler ikke bare om liv/død-spørsmål, men om at menneskets verdi ikke graderes ut fra egenskaper. Menneskeverdet er konstant fordi du er menneske. Det har jeg tatt med meg i politikken, sier Bollestad.