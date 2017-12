Et kristent flyselskap som sørger for at organisasjoner når isolerte områder og mennesker med hjelp.

Er verdens ledende aktør innen bistandsflyging.

Transporterer leger, helsepersonell, misjonærer, nødhjelp, syke mennesker til sykehus, og evakuerer organisasjoner fra urolige steder.

De opererer med mer enn 140 fly i 25 land.