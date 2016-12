Minst ni drept i antatt angrep mot julemarked i Berlin

Minst 50 er såret, noen av dem alvorlig. Noen er drept, sier en politikvinne til AFP.

På Twitter har Berlin-politiet bekreftet at ni personer er drept.

Utenriksdepartementet jobbet mandag kveld med å finne ut om noen nordmenn er berørt.

– Bevisst handling

Så langt tyder mye på at det dreier seg om en bevisst handling, melder nyhetsbyrået DPA.

Statsminister Angela Merkel sier i en kort uttalelse via sin talsmann at hun sørger over de drepte.

Avisen Berliner Morgenpost har publisert bilder som viser ødelagte bord og boder. Bilder viser Scania-lastebilen med knust frontrute etter å ha pløyd ned flere boder på markedet. Markedet ligger innenfor en gangvei som skiller området fra gaten utenfor.

Pågripelse

Politiet har bedt Berlins innbyggere om å holde seg innendørs, og har sperret av markedet, som ligger på Breitscheidplatz ved Kaiser Wilhelm-kirken, nær dyrehagen og Bahnhof Zoo, skriver Berliner Zeitung.

En stor politiinnsats ble satt i gang i jakt på føreren av lastebilen. Politifolk med maskingevær ble observert dyrehagen, samt flere politibiler, og alle inngangene til undergrunnsstasjonen Bahnhof Zoo ble stengt, skriver Berliner Morgenpost.

Litt senere opplyste politiet at en person, den antatte sjåføren av lastebilen, er pågrepet. Den tyske avisen Bild skriver at pågripelsen skjedde etter en kort flukt, og at en passasjer i lastebilen skal være blant de døde. Det er ukjent om passasjeren var med på angrepet eller hadde en annen rolle.

Nice

Ifølge Die Welt har det i flere dager vært indikasjoner på at det kunne finne sted et angrep mot et julemarked i Berlin.

Fremgangsmåten ligner på Nice-angrepet på den franske nasjonaldagen 14. juli, da en lastebil pløyde seg gjennom en folkemengde langs strandpromenaden. 86 personer ble drept og over 400 såret. Gjerningsmannen ble identifisert som Mohamed Lahouaiej Bouhlel, en tunisier, som ble skutt og drept i skuddveksling med politiet.