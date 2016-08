– Bedehussalg ikke verdens undergang

Han var misjonens kontaktperson da bedehuset i Larvik ble lagt ut for salg høsten 2013. Nå er det 140 år gamle huset bygget om til en moderne restaurant med alkohol som en del av serveringstilbudet.

Til Dagen sier Bamle at når misjonen selger et hus, så forholder de seg til det som et hus.

REGIONLEDER: Sam Tore Bamle er regionleder for Normisjon i Vestfold/Buskerud. Foto: Normisjon

– Bedehuset ble avhendet, og vi visste det ble restaurant. Hvordan det så blir, legger vi oss ikke opp i. Vi selger et hus og ser på det som en bygning. Selv om jeg er avholdsmann henger ikke saligheten på alkohol-prosenten.

– Vi har et nøkternt forhold til bygg som arbeidsredskap, og når de ikke er brukbare til formålet lenger, så må vi akseptere at det er slik, sier Bamle.

Veldig fornøyd

Ivar Røed (86) var formann i Larvik Normisjon i 20 år. Han sier til Dagen at han synes foreningen gjorde det riktige og at den nye virksomheten som huset rommer tegner til å bli veldig bra.

Røed har ikke selv fått muligheten til å prøve restauranten ennå, men det vil han gjøre om ikke lenge, når helsa blir litt bedre.

– Men etter det jeg har forstått og de uttalelsene jeg har fått, er de som har vært der veldig fornøyd med måten Pål Taklo driver stedet på.

– Vi som har vært der før ønsker ham lykke til med alt det han har startet. Vi hadde ikke krefter til å fortsette med dette. Tross alt så er jo bedehuset et trehus og vi har gledet oss over all den virksomheten vi har hatt der gjennom årene.

Røed legger til at det eg synes den nye eieren har startet veldig seriøst og pent har det blitt.

– Jeg har så vidt vært innom der. Det er blitt veldig innbydende og det er veldig pent gjennomført. All ære til ham, poengterer Røed.

Ingen diskusjon

Ivar Røed poengterer at selv om han er avholdsmann vil han ikke på noen måte ta opp en diskusjon om alkoholserveringen i det gamle bedehuset.

– Hva tenker du om at den nye eieren kaller restauranten for Bedehuset?

– Jeg tar ikke det tungt, tvert imot. Kanskje kan navnevalget være med og minne folk om hva huset har rommet, at det vært til nytte og glede og oppmuntring for mennesker gjennom tidene.

NYTT INNHOLD: Den nye eieren har beholdt mye av det gamle interiøret i Larvik bedehus, men har fylt på med nytt innhold. Foto: Tor Weibye

Røed legger til at han kjenner huset veldig godt både innenfra og utenfra.

– Det ble sånn at var du først blitt leder, ble du også både vaktmester, vedlikeholder, renholder og alt mulig. På grunn av høy alder hadde vi ikke krefter lenger til å holde på slik. I tillegg gikk det bort altfor mye penger til forsikringer og vedlikehold og den slags. Da fant vi det helt naturlig og riktig å selge.

Bidrag til driften

Regionleder Bamle opplyser at inntekten fra alle bedehus som Normisjon selger går inn i driften i den regionen som selger.

– Når en forening legges ned, går bedehuset over til regionen. Det følger av normalloven i Normisjon. Da avhender man bedehuset og lar salgssummen gå inn i driften. Om pengene går inn i driften samme året som det blir solgt eller senere, varier litt, sier han.

Bamle sier at regionen ikke har noen nye salg på gang akkurat nå, men at det generelt er altfor mange bedehus som eies av små foreninger. Etter hvert går en del foreninger inn fordi de ikke har klart å fornye seg. Da blir det fra tid til annen et bedehussalg.

– Vi selger jevnlig bedehus, dessverre. Vi ser det ikke som verdens undergang at vi må kvitte oss med hus. Det kan være ganske tyngende for økonomien i en forening å sitte med ansvaret for et bedehus. Jeg snakket nylig men noen som hadde en årlig kostnad på 30.000 kroner bare for å eie huset.

Akseptabelt

Sam Tore Bamle synes det er akseptabelt at virksomheten legges ned der det skjer, og at man avpasser lokalene til det antall man faktisk er.

– Vi prøvde lenge å få menigheten i Larvik med på å finne en måte å overta bedehuset på for fortsatt menighetsdrift, men det gikk ikke. Vi har et pragmatisk forhold til husene og har ønsker om at det skal være i forsamlingsdrift.

– Vi gir ikke bort bedehus til nye kristne grupper som popper opp. Vi følger prinsippet om å bruke eiendomsmeglere og legger huset ut på markedet for å få den prisen det vil gi.

– Hva synes du om at de nye eierne i Larvik kaller restauranten for Bedehuset?

– Jeg visste ikke at de valgte det, men vet at de ville beholde en forbindelse til virksomheten som har vært der. De fikk med stort maleri som har et kristent motiv. Jeg tenker det er positivt at de fikk beholde noe som kan vitne om tidligere tiders aktivitet, sier Bamle.