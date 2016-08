Politiet i Bangladesh drepte islamister

Blant de fire var mannen som mistenktes for å ha planlagt angrepet mot en kafé i forrige måned, der 22 mennesker ble skutt og hakket i hjel. 18 av dem utlendinger.

– Tamim Chowdhury er død. Det var han som var hjernen bak angrepet i Gulshan og som ledet Jamaat-ul-Mujahideen Bangladesh (JMB), sier polititalsmann Sanwar Hossain.

Da politiet slo til mot huset i Paikpara, rundt 25 kilometer sør for Dhaka, opplyste politiet at de var 99 prosent sikre på at Chowdhury befant seg der.

Aksjonen resulterte i en timelang skuddveksling med mennene som hadde forskanset seg i bygningen.

Chowdhury bodde i mange år i Canada, men returnerte til Bangladesh i 2013. JMB er forbudt i Bangladesh.