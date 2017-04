INSTRUKSJONSMYNDIGHET: I november 2015 ble utlendingsloven endret slik at regjeringen fikk økt instruksjonsmyndighet over UNE. – Beslutningen slo beina under uavhengigheten til UNE, sier generalsekretær i NOAS. Bildet viser asylsøkere på vei over grensen ved Storskog i Finmmark. Foto: Cornelius Poppe, NTB scanpix