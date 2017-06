Stort flertall for lavere promillegrense til sjøs

Meningsmålingen er gjennomført av Kantar TNS Gallup på oppdrag for organisasjonen MA – rusfri trafikk. Målingen viser at sju av ti nordmenn er positive til å senke dagens promillegrense for fritidsbåtførere fra 0,8 til 0,2 promille.

– Folk flest mener altså at båt og drikking ikke hører sammen, og de ønsker samme promillegrense for båtførere som for bilførere, sier generalsekretær Elisabeth Fjellvang Kristoffersen i MA – rusfri trafikk i en pressemelding.

LES OGSÅ: Møtte Jesus, mistet lysten på alkohol

Senest i 2015 stemte et klart flertall på Stortinget nei til et forslag fra KrF om å redusere promillegrensen for fritidsbåtførere.

Kristoffersen peker på at mange av dagens fritidsbåter er store og svært hurtiggående.

– Båter som kan komme opp i 35–40 knop har et voldsomt skadepotensial, og det er helt vanvittig at du lovlig skal kunne føre en slik båt etter å ha drukket tre-fire halvlitere med øl. Med 0,8 i promille er du såpass beruset at det ikke er noen som helst tvil om at både dømmekraften og reaksjonsevnen er svekket, sier Kristoffersen.

LES MER: Mann promillekjørte med datteren i baksetet