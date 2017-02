Kvinne fikk dødshjelp mot sin vilje

Det var i januar i år at kvinnen, som heller ikke hadde gitt tilstrekkelig uttrykk for at hun ønsket å gjennomføre en eutanasi, ble utsatt for den dødbringende injeksjonen.

Det melder Kristeligt Dagblad.

Under inngrepet gjorde hun tydelig motstand, og legen forsøkte å roe pasienten ned ved å ha sovemedisin i kaffen hennes. Da verken dette eller ytterligere medisiner virket å ha noe særlig effekt, skal legen angivelig ha bedt familiemedlemmer om å holde fast pasienten mens sprøyten ble satt.

Nå høster legen kritikk fra The Regional Euthanasia Review Commitee (RTE, som vurderer saker om dødshjelp i Nederland.

«Legen kunne ikke være ubetinget overbevist om at det var et frivillig og veloverveid ønske», heter det i en avgjørelse.

«I tillegg overskred legen en grense ved å gi pasienten Dormicum (sovemedisin), og ved å unnlate å avbryte livsavbrytelsen da vedkommende reagerte negativt», står det videre.