Få muslimer anmelder voldtekt

Hver måned hjelper Oslo krisesenter 200 nye kvinner som har opplevd vold. Halvparten av disse er minoritetskvinner, og mange av dem er muslimer som har vært utsatt for seksuell vold i nære relasjoner. Kun én av fire anmelder mens de er på krisesenteret, melder NRK.

– De har opplevd seksuell vold i ekteskapet. De har opplevd at de har blitt voldtatt. Mennene deres tvinger seg på dem når de har menstruasjon og tvinger dem til seksuell atferd de ikke er interessert i, forteller daglig leder Inger-Lise W. Larsen.

Oslopolitiet fører ikke statistikk over religiøs tilhørighet når de mottar voldtektsanmeldelser, men de tror at det er store mørketall når det kommer til enkelte muslimske miljøer.

– Kunnskapen om at seksuell vold og overgrep i familien er straffbart er liten i mange miljøer. Veldig få muslimske kvinner er representert i voldtektsstatistikken til Oslo-politiet, sier leder for avsnitt for seksualforbrytelser, Kari-Janne Lid til NRK

Nisa Saeed, juridisk veileder ved organisasjonen LIN, som jobber for likestilling og inkludering av minoritetskvinner, mener æreskulturen er sterk i enkelte miljøer.

– Mye står på spill for kvinnene. Da kan det føles enklere bare å late som om det ikke har skjedd. En voldtekt kan være nok for at familien blir utstøtt eller sladret om, sier Saeed.

