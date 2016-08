48-åring dømt for voldtekt av sjuåring

Da juryen i slutten av forrige uke kom med sin kjennelse, kom to politibetjenter inn i retten og pågrep 48-åringen på stedet, skriver Rogalands Avis.

Bakgrunnen var at politiet har vurdert det slik at det er unndragelsesfare med tanke på at 48-åringen ikke er norsk statsborger.

Overgrepene mot jenta har funnet sted i perioden fra 17. mai 2005 til juni 2011 i Sandnes og Oslo. I denne perioden var 48-åringen gift med storesøsteren.

Gulating lagmannsrett la også til grunn at 48-åringen truet jenta til taushet ved at han blant annet sa at han skulle drepe familien hennes. I tillegg til fengselsstraffen ble han også dømt til å betale den unge jenta 200.000 kroner i oppreisningserstatning.