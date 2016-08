Tre nye bygg innviet på Tomb

– Tomb har utvidet skoletilbudet og trenger derfor mer plass. Da er det en stor glede i dag å kunne innvie ny naturbrukshall, nytt undervisnings- og kontorbygg, sier rektor Astrid Langmoen Olsen ved privatskolen i Råde, som eies og drives av Normisjon.

– Vi har dessuten rekord med elever, i alt 270, derav bor 170 i internatet, som er helt fullt, legger hun til.

Forenkler

Naturbrukshallen er på 1200 kvadratmeter og rommer maskinhall, verksted, arbeidsrom og klasserom. Hallen har også 12 stallplasser til den populære hestelinjen.

– Denne hallen forenkler driften, gir rom for praktiske elevøvelser og muligheter for service på maskiner og utstyr, forteller driftsansvarlig for bygninger på Tomb, Knut Huseby og driftsansvarlig for jordbruket på Tomb, Olav Røyneberg.

De nye stallplassene er også populære. – Dette vil gi oss mulighet til å gjøre heste- og hovslagerlinjen enda mer attraktiv, sier stallmester og faglærer Jørgen Kvarme.

Elevene Sophie Lunde fra Son og Helle Irene Braathen fra Stange, som begge går på vg.2, er veldig begeistret for de nye stallplassene, som oppfyller alle krav.

Nye klasserom

Det nye undervisningsbygget har en grunnflate på 450 kvadratmeter. Det inneholder tre klasserom og to grupperom.

– Her blir det flott å undervise. De gamle klasserommene var fra oppstarten på Tomb i 1939, sier Dag E. Sandli, lærer i økonomi.

Det nye kontorbygget er på 220 kvadratmeter og innholder rom for lærere og grupperom.

Odette Sama Olivares, lærer i spansk, og Inger Janett Sandsmark, lærer i engelsk, kristendom og spes. ped., er blant de ansatte som får nyte godt av de nye lokalene.

– Vi er veldig fornøyd, sier de to lærerne til KPK.