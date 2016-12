Tolv omkom da lastebil kjørte inn i julemarked

Politiet opplyser at de tror lastebilen ble stjålet fra en byggeplass i Polen. En person ble funnet død inne i lastebilen, og politiet bekrefter at vedkommende var polsk statsborger. Det polske selskapet som eier lastebilen, sa tidligere at de fryktet at den hadde blitt kapret. Det er ikke kjent om polakken har vært innblandet i ugjerningen. Mannen som skal ha kjørt lastebilen, ble pågrepet et par kilometer unna, sier en polititalskvinne.

Den pågrepne er enten pakistansk eller afghansk og kom til Tyskland som flyktning i februar, sier en sikkerhetskilde. Mannen har brukt forskjellige navn, noe som vanskeliggjør identifiseringen.

Politiet etterforsker om hendelsen var et terrorangrep, men de vet så langt ikke hvem eller hva som sto bak, sier en polititalsmann. Det er ting som tyder på at det var et islamistisk terrorangrep, ifølge sikkerhetskilder.



– Mistet kontakt

Ariel Zurawaski, eier av lastebilselskapet, sier til den polske fjernsynskanalen TVN24 at sjåføren, som er hans fetter og som skulle kjøre stålmaterialer til Berlin, ikke hadde vært mulig å få tak i siden klokken 16 mandag ettermiddag.

– Vi har ikke hørt fra ham siden i ettermiddag. Vi vet ikke hva som har skjedd med ham, sier Zurawski. Selskapets transportsjef Lukasz Wasik sier sjåføren er 37 år gammel og har kjørt stålmaterialer på turer fra Italia til Berlin.

– Vi mistet kontakt med ham og vet ikke hva som har skjedd, om han ble tatt som gissel eller drept. Vi vet ingenting. Vi er svært bekymret for ham, sier Wasik.

Blodbad

Mange ambulanser og tungt bevæpnet politi rykket ut til julemarkedet på Breitscheidplatz etter at lastebilen pløyde seg gjennom folkemengden ved 20-tiden mandag, i likhet med angrepet i Nice på den franske nasjonaldagen i sommer.

– Han ville ikke stoppe. Han bare fortsatte å kjøre, sier en turist. Lastebilen kjørte 80 meter inn i markedet før den stoppet. Flere vitner forteller om store ødeleggelser på stedet.

– Det var blod og kropper over alt, sier australske Trisha O'Neill. NTBs reporter Hege Pauline Hovig forteller at stemningen på stedet var dyster etter angrepet, som skjedde ved Kaiser Wilhelm-kirken.

Tyder på angrep

Tysklands innenriksminister Thomas de Maizière sier han ikke vil bruke ordet «angrep» om hendelsen ennå, men han sier det er mye som tyder på at det var et angrep.

– Vi vil være veldig, veldig forsiktige, og opptre i tett samarbeid med etterforskningen, ikke spekulere, sier han.

Statsminister Angela Merkel sier i en kort uttalelse via sin talsmann at hun sørger over de drepte.

USAs påtroppende president Donald Trump gikk i en uttalelse ut og beskyldte «islamistiske terrorister» for å stå bak en «slakt av kristne».

Berlins ordfører Michael Müller og innenrikssenatoren i Berlin, Andreas Geisel, holder en felles pressekonferanse tirsdag ettermiddag, og klokken 18 holdes en minneseremoni i Kaiser Wilhelm-kirken.

