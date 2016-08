Kulturkristen melder seg inn i Den norske kirke

Vi står utenfor Domkirken i Oslo. Rita Karlsen er daglig leder av organisasjonen som er mest kjent for innvandrings- og islamkritikk, men står ofte litt i skyggen av den mer profilerte medarbeideren Hege Storhaug . Nå skotter hun bort på en tigger som sitter på kirketrappen.

«De burde ikke få lov å sitte der og tigge, utenfor en kirke».

I 38 år hadde Rita Karlsen, grunnleggeren av Human Rights Service, vært utmeldt av Den norske Kirke. Karlsen, som opprinnelig er fra Stokmarknes i Vesterålen, er døpt og konfirmert. Konfirmert, mest for at moren ikke skulle få hjerteklapp. Og litt for pengenes skyld. Men i slutten av tenårene meldte hun seg ut.

Da det i forrige uke ble mulig å melde seg inn i Den norske kirke på nett, tok hun skrittet tilbake i kirken, noe hun også bekjentgjorde på Facebook. Men da Dagen tok kontakt for et intervju, nølte hun først. Etter noe betenkningstid sa hun seg likvel villig til å stille opp, selv om hun vanligvis unngår mediene. Saken er viktig for henne.

– Det er rundt ti år siden jeg begynte å tenke på at jeg skulle melde meg inn igjen. Jeg opplevde at vi ikke har noen institusjoner som er kulturbærere. Vi blir fattigere og fattigere, sier Karlsen, som kaller seg «kulturkristen».

– Det handler om et ønske om å ha kirken som et møtested og et samlingspunkt, at vi har noen som bærer tradisjonene, fra vuggen til graven. Men om du spør meg om kirken er en god kulturbærer, så er svaret mitt nei. Disse slåsskampene internt i Kirken om hvem som skal bestemme skygger for det.

– Men forstår du ikke at disse teologiske uenighetene er viktige for troende?

– Jojo. Men kan de ikke holde på med den biten uten å lage så mye offentlig støy om det.

Hun mener det må være viktigere for kirken å vise frem sin egen tradisjon og være stolt av reformasjonen og dens betydning for opplysningstiden.

– De verdiene kirken er bærer av er gode verdier som det er klart vi skal ta vare på. Når jeg går inn i et kirkebygg symboliserer det noe og forteller meg noe. Jeg vil at Kirken skal bli flinkere til å formidle den kulturelle utviklingen.

Tror ikke på Gud

Da Rita Karlsen meldte seg inn og skrev om det på Facebook, fikk hun mange reaksjoner og mange ble overrasket. Det er få i omgangskretsen som tenker på henne som noen typisk kirkegjenger.

– Jeg tror ikke på noen Gud, men Jesu budskap, overgangen fra pliktene og truslene i Det gamle testamentet til Det nye testamentet, med nestekjærlighet og tilgivelse. Dette har blitt helt sentralt for vår sivilisasjon.

– Du tror ikke på Jesu oppstandelse?

– Nei, jeg har litt problemer med det, men jeg synes budskapet er fint.

– Kommer du nå til å gå i gudstjenester?

– Det kan godt hende.

– Kunne du tatt nattverd?

– Det kunne hende. Jeg er ikke negativ til det.

Vil forfordele kirken

I offentligheten er hun og Human Rights Service ellers kjent for å være svært islamkritiske.

– Det vi må ta alvorlig er hvilke konsekvenser troen får. Ulike religioner får ulike konsekvenser. En religion som den lutherske kristendommen, som handler om enkeltindividet, om nestekjærlighet og tilgivelse, vil selvsagt få andre konsekvenser enn religioner som har mye hardere og tøffere budskap. Spesielt lovreligioner, som blander religion og politikk. Jeg tror aldri jeg ville bekjent meg til en lovreligion.

Karlsen sier også at hun var mot å skille stat og kirke og mener at det har vært uheldig for utviklingen i samfunnet. Nå kaster hun seg også inn i debatten om finansiering av trossamfunn.

– Jeg vil forfordele kirken. Jeg mener det kun er statskirken som bør få økonomisk støtte. Kirken er vår kulturarv og vårt arvesølv, og derfor er det kun de som bør få penger.

Liker ikke miljøprester

Rita Karlsen har også sterke meninger om utviklingen i Den norske Kirke. Hun liker ikke prester som engasjerer seg mot oljeboring i Lofoten eller for å ta imot flere flyktninger.

– Oljeboring i Lofoten og Vesterålen har ikke noe med Bibelen å gjøre. Når kirkens representanter begynner å blande seg inn i politikken tenker jeg, nei, ikke gjør det. Vi må ikke begynne å blande politikk og religion.

– Hvordan skal du nå påvirke kirken?

– Da må jeg nesten finne ut hvordan makten er plassert først.

