7 av 10 nordmenn er ikke bekymret for å reise etter terrorhendelser

Dette kommer frem i en undersøkelse utført av Ipsos for skadeforsikringsselskapet Gjensidige. I den samme undersøkelsen oppgir 1 av 4 at de i meget eller ganske stor grad velger andre reisemål enn tidligere, som følge av terrorhendelser. Det er likevel bare 16 prosent som oppgir at de i meget eller ganske stor grad er bekymret for å reise. 8 prosent oppgir at de reiser sjeldnere enn før som følge av terror.

Undersøkelsen viser at bekymringen for terror er størst blant rogalendingene, mens respondentene i Oslo oppgir at de i liten grad er påvirket av terrorhendelsene.

– Dette viser at de fleste nordmenn ikke lar terror påvirke reiseplaner, sier kommunikasjonssjef Bjarne Rysstad i Gjensidige.

4.300 personer har svart på spørreundersøkelsen, som er utført mellom 14. april og 17. mai i år. Dette er før terrorangrepene i Manchester og London. Rysstad viser likevel til at Gjensidige kun har mottatt fem-seks henvendelser etter den siste terroraksjonen i London, i hovedsak fra kunder som vil avbestille reise.

– At få bruker muligheten til å få dekket avbestilling, bekrefter også inntrykket av at folk i hovedsak reiser som før, sier han.

