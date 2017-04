Fem drept – syrisk flybase utslettet

– Flybasen ble nesten helt ødelagt – rullebanen, drivstofftankene og luftforsvaret ble alt sprengt i stykker, sier lederen for eksilgruppen Syrian Observatory for Human Rights (SOHR), Rami Abdulrahman.

Den libanesiske TV-kanalen al-Maydeen melder imidlertid at det syriske forsvaret rakk å flytte de fleste flyene fra basen før angrepet kom. TV-kanalen oppgir ingen kilder for opplysningene.

SOHR har oppgitt at minst fire soldater ble drept, og at flere titall soldater ble såret, mens guvernøren i Homs-provinsen, Talal Barasi, sier at minst fem personer drept og sju såret. Han sier også at det var to sivile blant de drepte.

SOHR har meldt at en general i det syriske flyvåpenet var blant ofrene.

Flybasen Shayrat ligger sørøst for Homs og beskrives som et relativt lite anlegg med to rullebaner. USA avfyrte nærmere 60 Tomahawk-raketter mot basen.

Angrepet var en reaksjon på et kjemisk angrep mot den opprørskontrollerte byen Khan Sheikhoun tidligere i uken, som ifølge SOHR drepte bortimot 90 mennesker.

Vestlige land, Tyrkia og Israel har lagt skylden på Assad-regimet, mens regimet avviser at det står bak.