Når snakket du om synd sist?

Les også:

Andreas Hegertun, hovedpastor i Filadelfiakirken, Oslo

Før sommeren gikk vi gjennom Fader vår og bl.a. tematikken «frels oss fra det onde» og da sa jeg at vi sloss mot tre fiender. Den ene er meg selv, å gjøre meg selv til Gud, å tenke at jeg kan følge alle mine lyster for jeg takler det.

Det andre er det Bibelen kaller verden og tanken om at det eneste viktige er her og nå, og den tredje er djevelen. Jeg mener vi må ha en nyansert tilnærming, det er lett å betone bare personlig kamp mot synd, andre vil overbetone at alt bare handler om verden og tidsånden.

Andre igjen vil betone at alt er djevelen og åndskamp. Men vi trenger balansen i disse perspektivene for å kunne håndtere våre utfordringer på en sunn måte.



Øystein Gjerme, pastor i Salt Bergenskirken klokken 2030 foran 150 ledere på Bergen internasjonale kultursenter.

Vi gleder oss til en høst i menigheten, sier Øystein Gjerme, pastor i Salt Bergenskirken.



Erik Andreassen, pastor i Oslo misjonskirke Betlehem

Synd er en realitet og ødelegger relasjoner, til Gud, hverandre, oss selv og skaperverket.

Jeg snakket om det kristne fellesskapet og hva som skjer når vi kommer sammen rundt Jesus. Han møter oss på forskjellige måter, noen formaner han, noen helbreder han og noen opplever at han tar et oppgjør med synd i deres liv som man trenger å omvende seg fra og be om tilgivelse for.

Men hvis noen får en veldig sterk erkjennelse av synd i eget liv kan det noen ganger bli sånn at man projiserer dette over på andre. Men i et fellesskap må vi være åpne for at Jesus jobber med forskjellige ting til forskjellige tider.



Ann-Helene Fjeldstad Jusner, biskop i Sør-Hålogaland bispedømme , og vi har faktisk hatt dette oppe som tema på flere av foredragene her, hva synd er og hvilke syndsbegrep skal vi bruke.

Jeg er helt uenig i at det er tabu å snakke om synd, mesteparten av min forkynnelse går ut på at vi trenger Guds kjærlighet og nåde, fordi vi ikke alltid følger kjærlighetsbudet Jesus kom med.

Det jeg kanskje ikke gjør så ofte lenger er å bruke ordet synd. Men jeg snakker, både i prekener og i samtaler om tro, om hva brudd­et på Guds vilje er.

Solveig Fiske, biskop i Hamar Bispedømme

på Holàr på Island i en panelsamtale om «Visdom, vekst og vandring.» Der sa jeg blant annet følgende:

I Ordspråkene 25,11 står det: Som epler av gull i skåler av sølv er ord som blir talt i rette tid. Taushet er gull, sier vi ofte. Det er sant. Men det er også sant at det er viktig med ord som kommer til rett tid.

Dette innebærer også å snakke om synd, om det som hindrer det gode sine livsvilkår. Ikke minst handler det om å ta oppgjør med det som river ned, om det som krenker menneskeverd og rettferdighet.