Sps framgang gir KrF hodebry

Torsdag fikk Senterpartiet rekordhøye 15,8 prosent på en måling Kantar TNS laget for TV 2. Ap faller til under 30 prosents oppslutning. KrF havner under sperregrensen (3,9 prosent).

I Nord-Norge får Senterpartiet hele 21 prosents oppslutning på en fersk måling gjort for avisa Nordlys. Her tar Sp mest fra Aps velgere.

I mars vokste Sp i oppslutning i Hordaland og Møre og Romsdal, mens KrF og flere andre partier gikk ned, viser et snitt av meningsmålinger gjort i de to fylkene, ifølge pollofpolls.no.

-----

TIPS OSS om saker / temaer du vil at vi i Dagen skal skrive om: redaksjonen@dagen.no

*** Prøv Dagen i 1 måned for bare 1 krone.

Følg gjerne Dagen på Facebook



Få nyhetsbrev fra Vebjørn Selbekk:

«Hver dag sender jeg deg noen utvalgte saker og debatter som jeg mener at du bør lese! Klikk her for å melde deg på det daglige nyhetsbrevet»

Dagen er Norges eldste kristne dagsavis. På papir siden 1919. Vi gir ut avis seks dager i uken og har abonnenter over hele landet. Vi har også en eavis som kan leses hvor som helst - og når som helst.

DEBATT: På dagensdebatt.no kan du selv skrive egne innlegg og publisere dem direkte på nett. Og kanskje bruker vi også innlegget ditt i avisen Dagen.

Dette skjer i Kristen-Norge: Stevneguiden.no er Kristen-Norges gratis møte-og stevneoversikt (det er også gratis å annonsere!)

ISRAEL: Få med deg nyheter fra Israel og hør podcast fra Israel-korrespondenten