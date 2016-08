– Inspirerte til å stå opp for sannheten

– Mitt underligste minne er at jeg i 1975, ett år før embetseksamen, hørte på radioen at Per Lønning hadde gått av i protest mot abortloven. Jeg stod utenfor bilen min i Hurum og husker ennå hvordan det inspirerte meg til å bli en prest som stod opp for sannheten og tok konsekvenser av det, forteller Egil Morland.

Morland er i dag førsteamanuensis ved NLA Høgskolen i Bergen og har tidligere vært leder for Presteforeningen. I forrige fireårsperiode har han vært den fremste konservative stemmen i Kirkemøtet.

Da Lønning søkte avskjed, var Morland selv formann i studentutvalget på Det teologiske Menighetsfakultetet.

– Umiddelbart etter hans avgang gjorde vi vedtak om at vi anså ham fortsatt for å være kirkens biskop.

For Morland var det en stor ære å bli stiftskapellan for biskop Lønning. Samtidig omtaler han det som en krevende tid på grunn av konflikter rundt de såkalte abortprestene.

– Lønning stod i striden med Per Kørner, og jeg hadde markert meg i støttearbeidet for Børre Knudsen, forklarer Morland.

Han mener Per Lønning på mange måter ble ufortjent ensom i kirken.

– Det var litt selvforskyldt. Hans vurdering i 1975 var at han alene skulle gå av selv om andre biskoper var villige til å gjøre det samme.

– Tydelig stemme

Liv Kjersti Skjeggestad Thoresen, generalsekretær i Menneskeverd, er takknemlig for at Lønning sto opp for menneskelivet fra den tidlige start.

– Han var en tydelig stemme i debatten om det ufødte liv, og han gikk av som biskop på grunn av abortloven som ble innført. Mange har nok stor respekt for den beslutningen han da tok.

– Slik jeg kjente ham, var han også en varm og fin person, i tillegg til at han hadde en tydelig stemme i samfunnsdebatten der han forsvarte det sårbare og svake menneskelivet. Det er uendelig viktig med slike stemmer i samfunnet, sier hun.

Anne Margrete Saugstad har iblant gått på gudstjeneste sammen med Per Lønning i Oslo. Den tidligere bibellæreren ved NLA Høgskolen Staffeldtsgate i Oslo husker han som en intellektuell i samfunnsdebatten.

– Han formidlet den kristne tradisjon i den offentlige debatt med stor kreativitet og kraft, og ble alltid lagt merke til.

Saugstad mener Lønning som biskop forfektet kirkens tro og lære, klassisk teologi.

– Han var en romslig kar som samtidig var tydelig og klar. Han interesserte seg for økumenikk, noe som er svært viktig etter min mening. Lønning har skrevet enormt mye, og fordypet seg i tankene til Pascal og Kierkegaard. Det at han var så interessert i filosofi er viktig og bør være et forbilde for kirken.

– Modig

Saugstad beskriver Per Lønning som «modig» i abortdebatten og «villig til å gå mot strømmen». Hun husker godt da han gikk tilbake til kirken.

– Jeg var av dem som kjente på en skuffelse i den forbindelse. Han ødela etter min mening noe av sin protest i abortspørsmålet og burde derfor ikke gjenopptatt et kirkelig embete.

Karl Johan Hallaråker var tidligere styreleder i For Livsrett og Menneskeverd, og hadde den gang et nært samarbeid med Per Lønning.

– Jeg hadde stor nytte av å rådføre meg med ham. Jeg husker at jeg ledet et møte i Bergen i regi av For Livsrett og Menneskerett. Der deltok både Per Lønning, Ludvig Nessa, Børre Knudsen og Per Kørner.

Hallaråker kommer flere ganger tilbake til samtalene han hadde med Lønning om verdispørsmål og om menneskeverd.

– Han var en markert kirkeleder som var grei å forholde seg til. Du visste hvor du hadde han. I utgangspunktet sto vi et godt stykke fra hverandre i bibelspørsmål. Mange vil nok huske hans avgang som biskop i Borg på grunn av abortsaken. Det sto det stor respekt av. Han var vel litt for suveren til at han fikk den støtten som han hadde fortjent.

– Teologisk ble det aldri et nært forhold mellom Lønning og bedehusbevegelsen på Vestlandet. Det kan vel finnes årsaker til det på begge sider. Men nå ved hans død er jeg mest opptatt av den han var i det offentlige rom og på det personlige plan. – Han var en ener og vil i historiens lys være en av de største kirkeskikkelsene i vår tid. Det er jeg lite i tvil om, sier han

Flere kamper

Egil Morland husker at Lønning ble stående i flere kamper.

– Han var den første biskop som med tyngde tok opp tematikk knyttet til forbrukersamfunnet, og kirkens ansvar i å være en profetrøst i den sammenheng. Uten å trekke for store veksler på Per Lønning i dagens situasjon vet vi at han var svært ulykkelig for kirkens fred med den herskende kjønnsideologi.

Da Lønning gikk av, mener Morland at det var flere som savnet stemmen som kunne stå opp og «avkle» situasjonen og fortelle tydelig hva saken dreide seg om.

– Jeg savner hans moralske mot og intellektuelle kapasitet, sier han.

