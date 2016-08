To menn nekter straffskyld for vold mot imam

En 37 år gammel kvinne som er tiltalt for å ha fjernet bevis, erkjente skyld, melder NRK.

En 30 år gammel mann og en 41 år gammel mann er tiltalt for grov kroppsskade og risikerer opptil ti års fengsel. For 30-åringen tar aktor, statsadvokat Nina Harboe Jensen Søndersrød, forbehold om å legge ned påstand om forvaring.

Imam Nehmat Ali Shah ved Central Jamaat Ahle-Sunnat-moskeen på Grønland i Oslo ble angrepet med kniv sent på kvelden 16. juni 2014. Shah sa i retten mandag at han ikke kunne se hvem gjerningspersonen var, og sa han heller aldri hadde sett de tre tiltalte tidligere. Han mener ifølge NRK at en strid mellom en familie og moskeens styre er bakgrunnen for angrepet.

41-åringen er tiltalt for å ha deltatt i planleggingen av knivstikkingen og for å ha kjørt 30-åringen til stedet.

Kvinnen er tiltalt for å ha forsøkt å skjule forbrytelsen ved å kaste en av de medtiltaltes sko da hun ikke klarte å vaske bort blodflekker fra dem. (©NTB)