Listhaug foreslår å frata statsborgerskap for å forebygge terror

Justis- og beredskapsdepartementet har sendt på høring et forslag som gjør det mulig å ilegge tap av norsk statsborgerskap ved straffbare forhold eller av hensyn til grunnleggende nasjonale interesser.

– Tap av statsborgerskap kan ha en avskrekkende effekt, samtidig som regelverket kan forhindre at norske pass brukes i for eksempel terrorvirksomhet, sier Sylvi Listhaug (Frp).

Det foreslås som vilkår at personen må ha overtrådt en bestemmelse i straffeloven med strafferamme på seks år for at statsborgerskapet skal kunne fratas som en del av straffeutmålingen.

I tillegg foreslås det å gjøre det mulig å frata norsk statsborgerskap dersom en person har «utvist fremferd sterkt til skade for norske interesser». Tap av statsborgerskap på dette grunnlaget regnes ikke som straff, men som et sikkerhetstiltak.