KrF og Frp mest fram på ny måling

Mens Frp altså går mest fram og får en oppslutning på 15,7 prosent, er det regjeringspartner Høyre som går mest tilbake: 2,8 prosentpoeng ned til 22 prosent.

Også blant støttepartiene er det ett som går opp og ett som går ned på målingen Norstat har gjort for Vårt Land. Mens KrF klatrer til 6,2 prosent, faller Venstre med 0,9 til 3,8 prosent og er dermed under den viktige sperregrensen.

KrF-leder Knut Arild Hareide sier til avisen at han mener et parti på 6 prosent oppleves som et parti med stor selvtillit og fornyet tillit, sammenlignet med tidligere målinger hvor partiet har ligget på firetallet. Han mener budsjettprosessen har talt til KrFs fordel.

– Vi har vært ryddige og konstruktive, og vist at vi ikke har drevet spill. Det er ikke vi som har laget problemene denne høsten, sier Hareide og refererer til regjeringspartienes ultimatum om den såkalte bilpakken.

Blant de rødgrønne er det tilbakegang for Ap og Sp, som får en oppslutning på henholdsvis 34,1 (-0,6) og 6,3 (-1,3). SV går derimot opp 0,8 til 4,2 og er med det på den gode siden av sperregrensen.

Rødt går opp 0,5 til 2,1 prosent, mens MDG går opp 0,4 og ender på 2,9 prosent.

Det er ikke oppgitt feilmarginer for målingen, hvor 963 personer deltok.