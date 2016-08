Frp satser på store skattekutt og økt oljepengebruk

Per Sandberg leder programkomiteen i Fremskrittspartiet.

Overfor Klassekampen varsler han at Frp-ideologien vil bli skjerpet i det kommende programmet. Dermed går han i motsatt retning Høyres programkomités leder Torbjørn Røe Isaksen, som har varslet at tiden for store skattekutt og tapping av oljefondet er over.

– Hvis vi gjør alt riktig, er det rom for mer skattelettelser, sier Sandberg. Forutsetningen er at det samtidig skapes nye jobber, som igjen henger sammen med oljepengebruk og investeringer i infrastruktur.

– I neste periode vil det fortsatt være behov for å bruke oljepenger på samme nivå, men de må brukes mer riktig. Det går på å skape innovasjon, vekst og nye arbeidsplasser, sier han.

Det innebærer også at «i enkeltår vil bli nødvendig» å øke oljepengebruken fra dagens nivå i neste periode, legger han til. Sandberg slår fast at noe av poenget er å markere avstand til storesøsteren i regjering:

– Vi er tydeligvis mer ambisiøse enn Høyre. Vi er mer Høyre enn Høyre, sier han.

Les også: Listhaug stiller i hjemfylket