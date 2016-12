– Høyre bytter også ut statsråder

Aftenposten og VG får bekreftet at også statsråder fra Høyre blir skiftet tirsdag ettermiddag.

Ifølge TV 2 skal det imidlertid dreie som én statsråd.

I løpet av helgen ble det kjent at to Frp-statsråder byttes ut tirsdag. Per Willy Amundsen blir etter det NTB erfarer ny justisminister etter Anders Anundsen, mens Terje Søviknes tar over som olje- og energiminister etter Tord Lien.

Utskiftningene skjer under et ekstraordinært statsråd på Slottet tirsdag klokka 16.

Både Lien og Anundsen skal selv ha ønsket avløsing, av hensyn til familien. Ifølge Adresseavisen er Lien aktuell som regiondirektør for NHO i Trøndelag.

Det er andre gang statsminister Erna Solberg (H) gjør utskiftninger i regjeringslaget. For ett år siden forlot tre statsråder regjeringen. Linda Hofstad Helleland (H) tok over som kulturminister etter Thorhild Widvey (H), Vidar Helgesen (H) som klima- og miljøminister etter Tine Sundtoft (H), Anniken Haugli (H) som arbeids- og sosialminister etter Robert Eriksson (Frp) og Jon Georg Dale (Frp) som landbruksminister etter Sylvi Listhaug (Frp).

Listhaug tok over som statsråd med ansvar for asyl- og innvandringsfeltet. Per Sandberg (Frp) tok over som fiskeriminister og Elisabeth Vik Aspaker (H) som Europaminister.

Mer politikk: