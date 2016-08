Mann tiltalt for nettovergrep mot 39 jenter

Ifølge politiet kunne tiltalen ha vært enda mer omfattende hvis alle ofrene hadde blitt identifisert. Politiet anslo under etterforskningen at det totale antall ofre kunne bli over 100.

– Hadde vi klart å identifisere flere jenter, hadde tiltalen vært lengre. De fleste av disse jentene har brukt kallenavn, og det har vært vanskelig å finne identiteten, sier politiadvokat Henning Klauseie i Innlandet politidistrikt til NRK.

Ofrene er fra hele landet og Danmark og i alderen ni til femten år. Mannen har gitt seg ut for å være en 14 år gammel jente og har kommet i kontakt med ofrene på sosiale medier. Med trusler og press skal han ha fått jentene til å utføre handlinger og sende bilder. Dette har ført til at han står tiltalt for voldtekt og overgrep mot barn.

– Den samlede strafferammen er fengsel i inntil 20 år. Statsadvokaten har også tatt forbehold om påstand om forvaring, sier politiadvokaten.

Politiet beslagla 170.000 bilder, rundt 3.000 videoer og en mengde chattelogger hjemme hos mannen, som har erkjent straffskyld.

Saken starter i Sør-Østerdal tingrett i oktober, og retten har satt av åtte uker til saken. (©NTB)