– Religion har ikke hatt betydning i Tysfjord

* Luthersk kirkelig vekkelsesbevegelse. Læstadianismen tilhører Den norske kirke, men har enkelte steder egen nattverd, dåp og konfirmasjon.

* Bevegelsen ble startet i svensk Lappland på 1840-tallet av den svenske presten Lars Levi Læstadius (1800–1861), og spredte seg raskt til Finland og Nord-Norge.

* Etter Læstadius' død ble bevegelsen ledet av Juhani Raattamaa (1811–1899). Etter Raattamaas død ble vekkelsen splittet i flere retninger.

* I Norge finnes det tre retninger: De førstefødte, De småførstefødte og Lyngen-retningen. De førstefødte finnes i Finnmark, Troms og Nordland og har Gällivare i Sverige som sitt sentrale samlingssted. De småførstefødte, også kjent som Alta-retningen, har Tornedalen og Österbotten som sitt åndelige sentrum. Lyngen-retningen har sitt samlingssted i Skibotn og finnes bare i Norge.

* Læstadianismen har holdt seg som et sterkt innslag i nordnorsk kirkeliv.

* Det finnes ingen medlemsregistre, men antall læstadianere i Norge er beregnet til rundt 50.000.

