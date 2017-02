Kutter stillinger i Dagen

De ansatte i Dagen ble onsdag orientert på et allmøte om ledelsens kuttplaner. Det har tidligere blitt varslet at det vil komme kutt i en størrelsesorden på 2,6 til 3 millioner, men det var først onsdag at ledelsen snakket konkret om stillingskutt.

Det er snakk om flere årsverk som må kuttes.

– Det er riktig at det må kuttes stillinger. Vi ser på hele virksomheten og det vil bli kuttet i ulike deler, men dessverre også journaliststillinger. Vi håper i det lengste å unngå oppsigelser fordi vi satser på frivillige løsninger, sier sjefredaktør Vebjørn Selbekk.

Pressestøtte

Selbekk sier at avisen ellers leverer gode resultater, men at utviklingen i pressestøtteordningen gjør nedskjæringer nødvendig.

– Bakgrunnen er perforeringen av pressestøtteordningen, der stadig flere slipper inn, kombinert med at nivået på pressestøtten har ligget urørt. Det gjør at det vi får utbetalt blir betydelig lavere og det er bakgrunnen for dette kuttet. Driften ellers går veldig bra, men når pressestøtteinntektene blir dramatisk mindre, slik vi opplevde det på senhøsten, hjelper det ikke.

– Er det aktuelt med sluttpakker nå?

– Det er det for tidlig å si noe om. Journalistklubben i Dagen har uttrykt et veldig sterkt ønske om det og det skal vi ta videre til styret neste uke. Men det er det styret som avgjør. Foreløpig er det ikke gitt noen tilbud om sluttpakker.

– Smertefullt

– Hvordan er stemningen i redaksjonen?

– Dette er smertefullt for alle og dessverre er det sånn at dette snarere har vært regelen enn unntaket for Medie-Norge, men det er første gang vi blir rammet og det er klart at det preger stemningen. Jeg vil gjerne få si at vi har et ekstraordinært godt arbeidsmiljø i Dagen og det er min ambisjon å bevare det gjennom denne krevende kuttfasen. Jeg er glad for at vi får de samme signalene fra arbeidstakerne.

– Veldig trist

Klubbleder i Norsk Journalistlag (NJ) i Dagen, Silje Rognsvåg, sier det er en tung stemning blant klubbmedlemmene akkurat nå.

– Det kollegiale miljøet i Dagen er helt unikt, med et raust og sterkt samhold internt. Derfor er det veldig trist at vi trolig må si farvel til medarbeidere. Det preger oss alle.

– Er dere enige i at det må kuttes stillinger også blant redaksjonelt ansatte?

– Det er en virkelighet vi må forholde oss til. Vi håper at kutt skjer på en så skånsom måte som mulig.

Rognsvåg sier at klubben har bedt ledelsen om å tilby åpne sluttpakker som alle kan søke på, for å få gode, frivillige løsninger.