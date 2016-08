Hannah (23) starter misjonsbase på Island

– Først begynte vi å be for Island. Etter et halvt år følte vi at vi ble vårt eget bønnesvar. Nå reiser vi, sier Hannah Tesaker (23) fra Flekkefjord.

Sammen med en venninne fra Danmark drar hun til Islands hovedstad i oktober - uten returbillett. Dermed blir hun en av mange unge mennesker mellom 20 og 30 år som de siste fem årene har reist ut som europamisjonærer i regi av UIO.

– Vi har utvidet vårt fokus fra unådde folkeslag til å inkludere Europa som misjonsatsningsområde. Misjon er ikke lenger fra Vesten til resten, men fra alle til alle, sier den norske lederen av UIO, Andreas Nordli.

For Hannah Tesaker og hennes danske venninne er det Reykjavik som er misjonsmålet. Her skal de etablere en misjonsbase. Denne skal bestå av mellom tre og fem personer, som driver med evangelisering og trening av nye medarbeidere.

Drar med venninne

Teamet på to blir til fem personer til neste år. Da kommer det tre amerikanere for å bli en del av basen på Reykjavik.

De to venninnene har enda ikke skaffet seg et sted å bo og språket er en utfordring.

– Det er ikke så vanskelig å lese, for det er jo gammelnorsk, men å snakke islandsk er vrient. Jeg gleder meg til å lære det ved å praktisere, sier 23-åringen.

Noe av det første det lille teamet planlegger å gjøre er og skaffe seg en deltidsjobb. På den måten kan de enklere integreres i det islandske samfunnet.

– Jeg gleder meg til å bli kjent med folk, til å få venner, sier hun.

Tesaker vet ikke hvor lenge hun blir boende på øya. I utgangspunktet blir hun til basen er bærekraftig.

Det er ikke et mål å plante en ny menighet i Reykjavik, men heller å samarbeide med lokale kirker. En av dem er pinsemenigheten Filadelfia i Rekykjavik. Her har Tesaker vært på misjonstur to ganger allerede.

Kvalitetssjekk

Tesaker har gått gjennom et tre måneders kurs for å bli utrustet for oppgaven. Kurset er noe alle misjonærene må gjennom for å kunne etablere en misjonsbase i regi av Ungdom i Oppdrag.

– I tillegg til å forberede de som skal reise, er kurset også en kvalitetssjekk som skal gi oss en tilbakemelding om vedkommende passer for oppgaven, sier Nordli.

Omtrent halvparten av de som reiser ut fra UIO Norge kommer fra andre europeiske land. De fleste av dem sendes tilbake til det landet de kommer fra.

– Fordelen med det er at de har lokal kunnskap eller kjenner folk. Dermed kan arbeidet raskt etablere lokal identitet. Samtidig ser at vi at det er viktig med team bestående av folk fra flere land. De fleste av teamene våre er internasjonale, sier Nordli.

Selv om teamene er utsendt på ubestemt tid, viser erfaringer at det tar fra tre til åtte år å gjøre en base bærekraftig. Det vil si at den er økonomisk uavhengig, og at den rekrutterer og trener sine egne medarbeidere.

Skal unngå utbrenthet

– Norsk ungdom har tidligere blitt sendt ut for å plante menigheter i Europa, og kommet hjem utbrent. Hvordan hindrer dere at dette skjer?

– Det er et kjempeviktig spørsmål vi har jobbet mye med, forteller Nordli.

Han har selv erfart at medarbeidere i UIO har blitt utbrente, og ønsker å lære av tidligere feil.

– Det er viktig at vi ikke legger listen for høyt. Oppskriften på utbrenthet er å sette urealistiske mål som skal oppnås innen kort tid, uten særlig forberedelser. Vi jobber med heller med realistiske mål, vi forbereder misjonærene våre godt, og vi legger vekt på hele mennesket, sier Nordli.

Han mener man bør sørge for at misjonsarbeidet ikke blir altoppslukende.

– Dessuten opplever jeg at vi er gode på oppfølging av hver enkelt, sier Nordli.

Han presiserer at de aller fleste misjonærene som skal sendes ut går i gjennom flere samtaler i forkant for å være trygge på at de er rette personer for oppgaven.

Kjæresten kommer etter

De fleste som reiser ut i regi av UIO er single. Det er ikke tilfelle for 23-åringen fra Flekkefjord. Hun har kjæreste fra USA.

– Han kommer til Reykjavik til neste år for å bli en del av teamet, forteller Tesaker.

– Hva skal han gjøre frem til da?

– Venter på Visum, sier Tesaker.