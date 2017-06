Solberg: – Verden trenger ikke nye konflikter i Midtøsten

Statsminister Erna Solberg (H). Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

– Dette er en vanskelig situasjon, sier Solberg til NTB.

– Er det én ting vi ikke trenger nå, så er det mer trøbbel i Midtøsten. Verden trenger ikke nye konflikter der. Mitt største håp er derfor at man klarer å finne løsninger som gjør at konflikten ikke trappes opp enda mer, sier hun.

Saudi-Arabia, De forente arabiske emirater, Bahrain, Egypt og flere andre land kuttet mandag alle diplomatiske forbindelser til Qatar, som de beskylder for å finansiere «ekstremisme».

Naboene har også sørget for å stanse all transport til og fra Qatar, både til sjøs, i luften og på land.

Gamle konfliktmønstre

Solberg mener det er gamle konfliktmønstre som gjentar seg. Ifølge henne er det eksempel på noe av det samme når revolusjonsgarden i Iran anklager Saudi-Arabia for å stå bak onsdagens terrorangrep i Teheran.

– Vi trenger mer konstruktive løsninger på de felles utfordringene som fins i regionen. Det er behov for stabilitet, sier Solberg.

Norge vil ikke kutte den diplomatiske kontakten med Qatar og sitter heller ikke på noen informasjon som tilsier at det fins noen konkret grunn til å kutte kontakten, opplyser statsministeren.

– Vi kommer til å være tydelige på at vi ønsker bedre løsninger. Vi tror mer på å snakke med folk enn å kutte kontakten, sier hun.

Norske bedrifter rammet

En rekke norske bedrifter, som Norsk Hydro og Yara, operer i Qatar. Norske myndigheter er i nær kontakt med disse, opplyser kommunikasjonssjef Frode Andersen i Utenriksdepartementet.

– Bedrifter og næringsdrivende som har konkrete spørsmål knyttet til virksomhet i Qatar og regionen, anbefales å ta kontakt med det respektive landets myndigheter og de norske ambassadene i Abu Dhabi og Riyadh, sier han.

– Utenriksdepartementet har løpende kontakt med de norske bedriftene i Qatar og forsøker å veilede dem. Men det er selvfølgelig en vanskelig situasjon, sier Solberg.

De som planlegger å reise til Qatar eller landene rundt Persiabukta, anbefales å holde seg oppdatert om informasjon utstedt til reisende av lokale myndigheter, i tillegg til Utenriksdepartementets reiseinformasjon.

Analytikere har pekt på at bruddet med Qatar kan være et forsøk på å få landet til å ta avstand fra sjiastyrte Iran, som regnes som erkefienden til de sunnimuslimske regimene i regionen.

USAs president Donald Trump sa tirsdag at det er han som står bak utfrysingen av Qatar. Han hadde stått hardt på at de andre landene ikke lenger kan tillate finansiering av radikal ideologi.

Men Trump besøkte selv Qatar på sin utenlandstur i mai. Der diskuterte han blant annet salg av våpen til emiratet, og han understreket at de to landene hadde hatt et «langvarig vennskapelig forhold».

