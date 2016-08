– Blaff, tror ekspert om medlemsraset i kirken

Etter at Den norske Kirke i forrige uke åpnet for digital utmelding har over 15.000 meldt seg ut hittil.

Men, samfunnsgeograf Karl Fredrik Tangen ved Høyskolen Kristiania mener kirken ikke trenger frykte en langvarig bølge av utmeldinger.

– Da må det være noe annet enn mindre byråkrati som fører til det. Jeg tror at tallet vi gå ned snart.

Tangen trekker paralleller til da partnerskapsloven ble innført i 1993.

– Da var det veldig mange som inngikk partnerskap i løpet av få måneder, men tallet stabiliserte seg under dette årlig mange år framover. Det måtte kulturelle endringer til før det ble stadig vekst i partnerskap og nå likekjønnet ekteskap.

Tidligere måtte medlemmer ta kontakt med det lokale menighetskontoret for utmelding. Kirkerådet har nå lagt til rette for at den enkelte selv kan bruke bank-ID eller annen elektronisk identifikasjon og rette feil direkte i databasen til Kirkens medlemsregister.

Tangen viser til at det å melde seg ut nå har blitt teknisk langt enklere enn det var før den digitale tjenesten ble innført.

– Det betyr at du løsner proppen med en gang, men så, for at utmeldinger skal akselerere, må også tenking forandre seg. Jeg mener ikke at Kirken bør slappe av, men tallene nå er mye et teknisk øyeblikk koblet med sosiale mediers spredningskraft. Det som blir kirkens jobb, i den grad de ønsker å hindre flere utmeldinger, er å jobbe for det kulturelle grunnlaget for å forbli medlem. For det tekniske klarer de ikke å hindre.

– Et blaff

Pål Ketil Botvar ved Institutt for Kirke-, Religions- og Livssynsforskning mener også at kirkeutmeldingene trolig er et blaff.

– Når man ser på tallene var det mange som meldte seg ut den første dagen, men utover uken gikk det voldsomt ned. Det virker som dette er et blaff, at det dreier seg om folk som har hatt et ønske om å melde seg ut og tatt konsekvensene av det. Kanskje er det også en del som har trodd de har vært utmeldt og som nå har sjekket, ettersom det nå er lettere.

Ny løsning

Den elektroniske selvbetjente løsningen er et supplement til andre måter å melde seg inn i eller ut av kirken på. Dette vil si at folk fremdeles kan sende forespørsler om utmelding til det lokale menighetskontoret, og disse blir behandlet på samme måte som tidligere.

Samtidig med at rundt 15.000 meldte seg ut på en uke, meldte også rundt 560 personer seg inn i Den norske kirke.

– Jeg tror det dreier seg om en gruppe mennesker som egentlig lenge har planlagt å melde seg ut, men ikke gjort det. Det har ikke vært vanskelig før, men det har vært noe du måtte gjøre. En del av disse har nok brukt anledningen nå, sier direktør i Kirkerådet, Jens-Petter Johnsen.

Johnsen viser til erfaringer fra Sverige der man har sett at de fleste som melder seg ut, gjør det på grunn av at det over lenger tid har utviklet seg en distanse mellom dem og kirkens budskap.

– Vi har grunn til å tro at det er dette som skjer nå, men så tror jeg også at det kan komme mindre økninger med inn- og utmeldinger om det skulle inntreffe spesielle hendelser eller situasjoner.

Det vil ikke komme nye tall på utmeldinger- og innmeldinger i kirken før 1. september, opplyser Kirkerådet til Dagen.

