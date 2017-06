Joshuas mor takker for støtten

17. mai avbrøt statsminister Erna Solberg og utenriksminister Børge Brende nasjonaldagsfeiringen og kalte inn til pressekonferanse.

Joshua French hadde sittet fengslet i åtte år i Kongo i Afrika. Nå var han fri.

Solberg: – Joshua er i Norge .

Moren til Joshua: «Takker Vår Herre»



«En hjertens takk»

Moren hans, Kari Hilde French, var i Israel da sønnen ble løslatt og hentet hjem til Norge i et spesialrekvirert fly. Nå er også hun tilbake i Norge og takker i et blogginnlegg for all støtten familien har fått:

«Vi kjenner oss fremdeles overveldet av faktumet at Joshua endelig er hjemme. Vi har mottatt flere hundre sms’er, mailer og også noen telefoner av folk som gleder seg sammen med oss. TUSEN TAKK! Vi klarer ikke å takke hver enkelt en av dere personlig. Men sender dere denne felles-takken», skriver hun.

French ber om forståelse for at familien fortsatt må få ro rundt seg.

– Vi trenger ro som familie til å komme oss etter åtte lange år, skriver hun.

Joshua French blir nå tett fulgt opp av helsevesenet.



Velkomstkort

Kari Hilde French oppfordrer «de som ønsker det til å skrive et velkomstkort til Joshua. Et enkelt kort med en liten hilsen».

I blogginnlegget oppgir hun postadressen sin.

