Advarte mot elektronisk innmelding

Fredag skrev Dagen om Rita Karlsen, daglig leder i Human Rights Service, som nå har meldt seg inn igjen i kirken etter å ha stått utenfor i 38 år. Hun brukte kirkens elektroniske innmeldingsskjema. Karlsen har ikke en kristen tro, men har nå valgt å bli medlem igjen på grunn av det hun mener er kirkens viktige rolle som kulturbærer og kaller seg en «kulturkristen».

Biskop Ingeborg Midttømme i Møre bispedømme var blant de som på Kirkemøtet i april fra talerstolen advarte om konsekvensene av elektronisk innmelding.

– Som menighetsprest har jeg selv hatt glede av å ta imot de som kom for å melde seg inn. Vi har lagt på bord med duk, funnet frem den gamle, fysiske kirkeboken, tent lys og lest velsignelsen. Vi har opplevd dette som en sterk, høytidelig og viktig gjenopprettelse av en brutt relasjon. Dette er viktige relasjoner som gjenopprettes til kirken og kirkens herre.

Hun understreker at hun ønsker at nye medlemmer skal være velkommen i den kirken de en gang ble døpt inn i.

– Mitt mål var at menigheten skal vite om dem, slik at man kan opprette kontakt og invitere til gudstjenester og andre samlinger. Noen har alfakurs, andre har tilbud hvor det foregår dialog og opplæring av voksne.

ELEKTRONISK: For to uker siden etablerte Den norske kirke et enkelt system for elektronisk inn- og utmelding. Det nye tilbudet har ført til et ras av utmeldinger, men også noen innmeldinger. Biskop Ingeborg Midttømme mener at nye medlemmer i det minste bør ønske å dele den kristne tro. Foto: Berit Roald, NTB Scanpix

Karlsen sier til Dagen at hun håper å kunne være med å påvirke kirken og er blant annet opptatt av at prester skal slutte å engasjere seg i klimasaken og innvandringspolitikken.

– Det som blir utfordrende for kirken er at alle medlemmer også er valgbare i alle posisjoner og dermed trenger god opplæring for å kunne være med å ta beslutningsansvaret man får som tillitsvalgt på ulike nivåer, sier Midttømme.

Kritisk

Espen Ottosen er informasjonsleder i Misjonssambandet. Han mener det er uproblematisk at Karlsen eller andre ikke-kristne melder seg inn, men stiller seg kritisk til at ikke-troende kan bli med å styre utviklingen i Kirken.

– Det synes jeg er problematisk. Jeg har ikke noe veldig klare meninger om hvordan kirken burde organisert seg for å unngå det problemet, men etter min mening er det forskjell på å ville ha tilhørighet til en kirke, det synes jeg det er flott at flest mulig ønsker, og det å påvirke denne kirken. Der mener jeg Den norske kirke er for demokratisk og for medlemsstyrt.

– En mulighet

Karlsen meldte seg ut i slutten av tenårene og stod i 38 år utenfor kirken. Når hun ble medlem igjen, var det fordi kirken forenklet prosessen med å åpne for elektronisk innmelding.

– Dette er en mulighet for oss som kirke å revitalisere kontakten med en voksen generasjon. Men det ligger jo i kortene at jeg– skulle ønske at den kontakten kom når man meldte seg inn, da krever det mer fra kirkens side. Men de mulighetene vi får nå, må vi bruke, sier Midttømme.

– Men nå skriver Dagen om en kvinne som er åpen om at hun ikke har en kristen tro, men likevel blir med i kirken?

– Hva det kan føre til for hennes del vil bare fremtiden vise, men jeg vil at mennesker skal vite at de er veldig velkommen i kirken. Ansvaret ligger hos oss som kirke å ta det medlemskapet på alvor.

– Og det forutsetter vel at medlemmet deler kirkens kristne tro?

– I hvert fall at man ønsker å gjøre det. Mennesker kan være underveis og det at man er medlem kan bety at man får en kontakt som gjør at det utvikles et mer aktivt forhold.