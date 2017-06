Globale reaksjoner på Trumps klima-retrett 

I en sterkt nasjonalistisk tale foran Det hvite hus kunngjorde USAs president at USA med øyeblikkelig virkning vil stanse implementeringen av det han kalte «en dårlig avtale».

-Jeg kan ikke med god samvittighet støtte en avtale som straffer USA, sa han og gjorde det klart at hans fremste jobb er å sørge for gode konkurransevilkår for USA.

– Vi forlater avtalen, men vi starter forhandlinger, og vi får se om vi kan få til en avtale som er rettferdig, fortsatte han.

Kontant avvist

Men den ideen ble kontant avvist av rasende allierte i Europa. I en felles uttalelse gjorde Frankrike, Tyskland og Italia det helt klart at Parisavtalen som 195 land undertegnet, ikke kan reforhandles.

– Jeg respekterer beslutningen, men mener den er en klar feil for USA og for planeten. Hvor enn vi bor, deler vi ansvaret: «Gjør planeten vår storartet igjen», sa Macron, med en vri på Trumps l eget slagord, i en tale på engelsk fra Elysees-palasset.

I en telefonsamtale med Trump fastslo han også at det ikke fins noen plan B.

Lederen for FNs klimatoppmøte i Paris i 2015 COP 21, Laurent Fabius, kalte beslutningen skammelig og også negativ for USA siden det i framtida ligger an til at det blir flere nye jobber i grønn sektor enn de som blir borte i foreldede sektorer.

– Han har en utrolig arroganse, denne herr Trump. Han sier: Jeg har andre ideer enn de andre, så da må alle de andre reforhandle. Men den muligheten fins ikke, sa Fabius.

Øyer som kan forsvinne

Fijis statsminister Frank Bainimarama, som skal lede FNs klimatoppmøte COP 23 i Tyskland til høsten og som representerer et land som står i fare for å forsvinne som følge av klimaendringene, uttrykte dyp skuffelse og gjorde det klart at resten av verden står ved avtalen.

FNs generalsekretær António Guterres kaller også beslutningen en enorm skuffelse, men mener at endringene som Parisavtalen åpner for, allerede er i gang.

Fra Kina, som mange mener nå må overta rollen som global leder i kampen mot klimaendringer, og som har investert milliarder i grønn infrastruktur, ble det også uttrykt frustrasjon.

Allerede før Trumps kunngjøring fastslo statsminister Li Keqiang på en pressekonferanse sammen med Tysklands Angela Merkel i Berlin at Kina står fast på Parisavtalen.

Indias statsminister Narendra Modi, som i nær framtid skal besøke Trump i Det hvite hus, kaller det moralsk kriminelt ikke å kjempe mot klimaendringer.

Frustrasjon i USA

Også i USA er frustrasjonen stor. Tidligere president Barack Obama, som var en av Parisavtalens skapere, tok for en gangs skyld bladet fra munnen og kritiserte sin etterfølger, da han gjorde det klart at USA nå slutter seg til «en håndfull nasjoner som avviser framtiden».

De eneste to landene som ikke har undertegnet Parisavtalen, er Syria og Nicaragua. Men Nicaragua mente at avtalen ikke går langt nok, og Syria er i krig.

De demokratiske guvernørene i California, New York og Washington gjorde raskt felles sak og kunngjorde at de vil respektere Parisavtalen, og i New York ble rådhuset og World Trade Center opplyst i grønt i solidaritet med klimaavtalen.

Tesla-sjefen Elon Musk og Disney-sjef Robert Iger trakk seg fra Trumps næringslivsråd i protest mot beslutningen, mens en rekke storbedrifter som General Electric, Walmart, General Motors og Google, og oljegiganter som BP, også kritiserte vedtaket.

Etter at Trump i sin tale fastslo at han representerer innbyggerne i Pittsburgh, ikke Paris, svarte Pittsburghs ordfører Bill Peduto på Twitter at hans by følger resten av verden og respekterer Parisavtalen for «vårt folk, vår økonomi og vår framtid».