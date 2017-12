Trump skal være nær ved å ta en Jerusalem-avgjørelse

En erklæring om at USA anerkjenner Jerusalem som hovedstad kan komme til å øke spenningene i mange land i Midtøsten. Trump lovet i valgkampen å flytte USAs ambassade til byen.

Byråets kilder hevder kunngjøringen kan komme neste uke, etter flere måneder med interne vurderinger.

Oppfylle valgløfte

Tjenestemennene, som ikke navngis, forteller at Trump er innstilt på å oppfylle sitt valgløfte, men også klar over at en slikt skritt kan gjøre innsatsen for å få på plass en fredsavtale mellom israelerne og palestinerne svært vanskelig.

Planen om å anerkjenne Jerusalem som hovedstad skal ha blitt utarbeidet på et møte med sentrale sikkerhetsrådgivere mandag, der Trump deltok.

Kan endre mening

En ordre om å flytte ambassaden kan komme over helgen, men kildene påpeker også muligheten for at presidenten kan komme til å endre mening.

En annen mulighet som vurderes, skal være en kunngjøring om Jerusalem i en tale onsdag, eller en kunngjøring fra visepresidenten under en reise i området.

Trump-regjeringen uttaler offisielt at noen beslutning ikke er tatt.

Visepresident Mike Pence bekreftet tirsdag at USA vurderer å flytte ambassaden fra Tel Aviv til Jerusalem.