Japans keiser abdiserer 30. april 2019

Akihito vil være 85 år når han abdiserer. Keiseren har slitt med helseproblemer de siste årene.

I juni godkjente parlamentet i Japan en engangsregel som åpner for abdikasjon innen tre år, kun for Akihito.

I oktober skrev japanske medier at keiseren ville abdisere i mars og kronprinsen tiltre 1. april, men nå bekrefter Abe at Akihitos eldste sønn, 57 år gamle kronprins Naruhito, vil tiltre som keiser 1. mai 2019.

Sjokkerte

Akihito sjokkerte innbyggerne i landet i fjor da han signaliserte at han ønsket å tre tilbake etter nesten 30 år som monark i landet.

Keiseren har blitt behandlet for prostatakreft og har vært gjennom en hjerteoperasjon, og det er hans helseproblemer og alder som er bakgrunnen for hans ønske om å tre tilbake.

Den populære keiserens ønske viste seg å bli en utfordring, ettersom det ikke fantes en lov i Japan som regulerer hvordan en keiser trekker seg tilbake. Det er blitt regnet som en jobb for livet.

Kronprins Naruhito lover å gi alt i når han overtar som keiser etter sin far.

– Jeg ønsker å legge hjerte og sjel i hver eneste plikt, inkludert offentlige oppgaver jeg allerede har overtatt fra keiseren, sa 57-åringen under et besøk i Danmark i juni i år.

Syrlig kritikk

Kronprins Naruhito har tidligere kommet med syrlig kritikk av monarkiet i hjemlandet, noe som er ganske enestående og oppsiktsvekkende i det japanske samfunnet.

Naruhito har blant annet hevdet at konas årelange, stressrelaterte sykdommer skyldes de rigide reglene som hoffet er styrt av.

Naruhito har i likhet med sin far understreket at Japan ikke må feie under teppet den militarismen som landet sto for i regionen i starten på 1900-tallet, samt landets rolle under andre verdenskrig.