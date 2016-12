Seks av ti partiledere leser om Jesus hver jul

Én av fire nordmenn leser juleevangeliet hjemme i julen, skrev Dagen onsdag.

I tillegg leser seks av ti partiledere juleevangeliet hjemme hver jul, viser en rundspørring Dagen har gjort.

Statsminister Erna Solberg (H) har ikke tradisjon for å lese om Jesus hjemme.

– Men familien min har en tradisjon for å gå på julegudstjenester. Der blir juleevangeliet lest. Vi får altså inn det kristne budskapet gjennom andre aktiviteter som å gå i kirken, sier Solberg.

For Senterparti-leder Trygve Slagsvold Vedum er det en viktig del av julefeiringen å lese juleevangeliet høyt hjemme.

– Hver eneste julaften er det del av programmet, sier han.

Sterk tradisjon

Vedum er med det på linje med 36 prosent av sine egne velgere som også leser også om Jesus i julen, ifølge InFacts spørreundersøkelse gjort for Dagen.

– Vi er et parti med mange som har et aktivt forhold til tro og kirke. Uavhengig av hvor nært forhold man har har til dette, bør man lese juleevangeliet for å forstå premisset for julefeiringen, sier Vedum.

Statsministerens Høyre-velgere ligger på landssnittet (25 prosent) når det gjelder å lese juleevangeliet i julen. Solberg synes det er bra.

– Det er fint at det er en sterk tradisjon for å lese juleevangeliet. Det må vi ta vare på. Så er det viktig å huske at julen er en religiøs høytid, sier Solberg.



Motpolene

LESER: Knut Arild Hareide i Kristelig Folkeparti.

Til sammenligning leser hele 90 prosent av KrF-leder Knut Arild Hareide s velgere juleevangeliet i julen, i likhet med ham selv.

– Det er dette julen handler. Man kan høre juleevangeliet på julegudstjenesten, men det også flott å kunne lese det sammen og minne oss om Jesusbarnet i fellesskap, sier han.

Han er ikke overrasket over at KrF topper statistikken.

– Men at det er så stor avstand mellom KrF og alle andre partier, overrasker meg noe, sier Hareide.

På motsatt ende av skalaen ligger partiet Rødt. Kun 5 prosent av partiets velgere leser om Jesus i julen.

– Det tyder på at velgerne våre har et nærmere forhold til andre juletradisjoner enn juleevangeliet, sier partileder Bjørnar Moxnes som heller ikke leser julebudskapet i julen.

– Spennende historie

LESER: Siv Jensen i Fremskrittspartiet.

De seks partilederne som har høytlesning av juleevangeliet som fast tradisjon hjemme, vektlegger at det er nettopp det - en tradisjon.

– Tradisjoner er hyggelig i jula, sier Trine Skei Grande, partileder for Venstre. Hele 38 prosent av hennes velgere leser om Jesus i jula.

– Jeg får alltid med meg hele, eller deler av evangeliet, sier Frp-leder og finansminister Siv Jensen. Også hennes velgere ligger over landssnittet (29 prosent).

– Juleevangeliet er det religiøse og kulturelle utgangspunktet for julefeiringen i Norge og i min familie, sier Jonas Gahr Støre, partileder i Arbeiderpartiet. Kun 17 prosent av hans velgere følger hans eksempel.

Jonas Gahr Støre er sammen med statsminister Erna Solberg med og leser juleevangeliet i Dagen-videoen som nå spres i høy hastighet i sosiale medier.

Vedum kaller juleevangeliet «en definerende tekst for vår kultur og vårt land, både for troende og ikke-troende».

Han oppfordrer både nordmenn generelt til å lese teksten for barn og barnebarn, som en del av allmenndannelsen.

– Og så er det en utrolig spennende historie, da, i likhet med en del av historiene i Bibelen. Tekstene har stått seg i flere tusen år, sier Sp-lederen.

De uregelmessige

Audun Lysbakken, leder for Sosialistisk Venstreparti (SV), får høytlesningen med seg annethvert år når han feirer jul hos svigermor.

– I mitt barndomshjem, hvor vi skal feire jul i år, har vi ikke tradisjon for det, sier SV-lederen.

For Rasmus Hansson, talsmann og stortingsrepresentant for Miljøpartiet De Grønne, varierer det hvor vidt juleevangeliet står på programmet i julen.

– Jeg liker det fordi det er vakkert og grunnlaget for julefeiringen. Andre i familien synes det er kunstig siden vi ikke er en religiøs familie, sier Hansson.

Kristne velgere?

Partilederne er uenige om hvor vidt undersøkelsen kan si noe om hvor mange kristne velgere de ulike partiene har.

– Det er klart at jo flere kristne velgere et parti har, jo større andel vil normalt lese juleevangeliet, sier Erik Selle, leder i Partiet De Kristne. Han representerer kategorien «Andre parti» der 31 prosent leser julebudskapet i julen.

Solberg er skeptisk.

– Det er mer et spørsmål om hvordan man utøver tradisjonene rundt julen. Jeg har venner som er veldig religiøse, som ikke leser juleevangeliet, og motsatt. Julen er preget av tradisjon, sier hun.

Støre vil ikke legge seg opp i hvordan folk praktiserer troen sin i julen.

– Men jeg vil fortsatt tro at Ap, med den oppslutningen vi har i dag, er det partiet som har flest kristne velgere, sier han.

SV kommer nest dårligst ut i spørreundersøkelsen. Bare 15 prosent av velgerne leser om Jesus i julen.

– Vi vet fra andre undersøkelser at SV er et parti med en ganske stor andel kristne velgere, med vårt politiske utgangspunkt i solidaritetstanken er vi et naturlig alternativ for mange kristne, sier Lysbakken.

LESER: Erik Selle i Partiet De Kristne.

– Jesus over politikken

Vedum er opptatt av at ingen partier kan si at de har eierskap til Jesus og julen.

– Heldigvis var ikke Jesus partipolitiker. Han er hevet over partipolitikken i Norge, og ingen kan bruke ham i partipolitisk sammenheng. Mitt inntrykk er at det er folk som tror i alle partier. Men i hverdagspolitikk har man ulike syn, sier Vedum.

Hareide tror at sentrumspartiene kommer godt ut av undersøkelsen fordi de tradisjonelt er tettest knyttet til lekmannsbevegelsen.

– Vi vet at Ap-ledere historisk sett ikke har hatt et nært forhold til tro og religion, selv om vi i dag har en Ap-leder som uttrykker noe annet. Også partilederen i Høyre og Frp snakker mer åpent om tro og religion enn det tidligere ledere har vært kjent for, sier Hareide.

