Kraftig jordskjelv i Italia - mange har mistet livet

Jordskjelvet med en styrke på 6,2 rammet sentrale deler av landet klokken 3.36 natt til onsdag. Amatrice, som ligger om lag 130 kilometer nordøst for Roma, er blant de hardest rammede stedene.

– Veier inn og ut av byen er ødelagt. Halve byen er borte, sier ordfører Sergio Pirozzi i Amatrice til TV-kanalen Rai, ifølge Ritzau.

– Det er mennesker under ruinene. Det har gått et jordskred, og en bro står i fare for å kollapse, fortsetter ordføreren.

Les også: – Nesten alle husene i italiensk landsby har kollapset

Frykter flere omkomne

De ødelagte veiene gjøre det ifølge Pirozzi umulig for redningsmannskaper å komme seg inn til byen. Ordføreren frykter at flere liv har gått tapt, skriver avisen La Repubblica.

37 personer er nå bekreftet døde i jordskjelvet som rammet Italia natt til onsdag, opplyser landets sivilforsvar onsdag formiddag.

Ordføreren i byen Accumoli, som i likhet med Amatrice ligger i provinsen Rieti, forteller til Rai at fire personer har mistet livet i området han har ansvar for.

To av disse personene skal være et eldre ektepar som bodde i Pescara del Tronto, like nord for Accumoli. Huset deres ble ødelagt av jordskjelvet.

Etterskjelv

Ifølge det amerikanske jordskjelvsenteret USGS var skjelvet relativt overfladisk med en dybde på kun 10 kilometer. En time etter det første skjelvet, inntraff et etterskjelv med en styrke på 5,4.

En talsmann for statsminister Matteo Renzi skriver på Twitter at regjeringen er i kontakt med det italienske sivilforsvaret etter jordskjelvene, som kunne kjennes godt helt til hovedstaden Roma.

Kraftig

– Det er det verste jordskjelvet jeg har opplevd, sier Matteo Berlenga, som bor i nærheten av byen Gubbio sentralt i Italia, til Reuters.

Italia blir relativt ofte rammet av jordskjelv.

I 2009 mistet over 300 mennesker livet da et skjelv med styrke på 6,3 rammet L'Aquila sentralt i landet. Og i 2012 omkom 23 mennesker i to jordskjelv med ti dagers mellomrom i Nord-Italia.