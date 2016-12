Ny julemusikk fra Sørlandet

Trykk på bildet over for å se musikkvideoen

– Vi synes julen i for liten grad handler om Jesus. Denne sangen er vårt bidrag til å sette fokus på ham, og på julens gledesbudskap, midt i julestria, forteller Karl Arthur Meland. Han er bror til sanger Oline Meland, som ble kjent da hun deltok i Norske Talenter med en lovsang de to hadde skrevet sammen.

Fellesprosjekt

Det var Storstadmo som hadde idéen om å skrive en ny julesang som handlet nettopp om det å ikke glemme julens hovedperson. De seks musikerne, som er mellom 18 og 24 år, spiller vanligvis i ulike band. Men noen ganger i året kommer de sammen for å gjøre større prosjekt i lag. I år ble det et ekstraprosjekt på tampen av året.

– Vi var alle interessert da Sondre kom med ideen, forteller Meland.

I studioet på Ansgar bibelskole ble sangen spilt inn, og det ble også produsert en musikkvideo som er tatt opp på Konsmo bedehus.

Les også: Velger heller å synge om Jesus

Jesus: De seks musikerne bak julesangen «Ikkje glem» vil hjelpe nordmenn til å huske på Jesus i julestria.

Personlig

Sekstetten er godt fornøyd med resultatet, og ikke minst responsen. Musikkvideoen ble publisert på Youtube 18. desember, og så langt har 3.000 sett den.

Se musikkvideoen du også - ved å trykke på bildet øverst på denne siden!

– Vi har fått positiv tilbakemelding fra både kristne og ikke-kristne. Det er et mål for oss at sangen skal nå bredt ut, sier Meland.

– De gamle julesangene handler jo om Jesus. Hva kan en ny julesang tilføre?

– Evangeliet om Jesus er jo ikke annerledes. Vi tilfører ikke noe nytt på den fronten. Men vi formulerer oss på en personlig måte, og vi tenker at det alltid er rom for nye ting så lenge evangeliet er det samme, sier Karl Arthur Meland.