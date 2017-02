JØDISK TILKYTNING: Palestinske myndigheter raser etter at FNs generalsekretær uttalte at det finnes jødiske bånd til Tempelberget og Vestmuren. Bildet er tatt under den prestelige velsignelsen i forbindelse med fjorårets løvhyttefest. Foto: Tsafrir Abayov, AP Photo / NTB scanpix