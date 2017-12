– Halleluja for Trump

Tirsdag ble det kjent at USAs president Donald Trump vil anerkjenne Jerusalem som Israels hovedstad og starte prosessen med å flytte den amerikanske ambassaden fra Tel Aviv til Jerusalem. Dette skal en amerikansk tjenestemann ha bekreftet. Selve kunngjøringen er ventet i kveld, onsdag, norsk tid.

Disse nyhetene får den norske israelsvennen Inger Johanne Aanje til å juble av glede.

«Nå må dere be for Trump»

– Jeg sier bare: «halleluja»! sier Aanje når Dagen ringer og legger til:

– Det er fantastisk at Trump som president står opp mot en hel verden som roper det motsatte. Jeg synes det er frekt at andre nasjoner skal bestemme at Jerusalem ikke skal være Israels hovedstad. Det må landet få bestemme selv.

Hun går straks i gang med å bake en marispankake for å feire begivenheten.

– Jeg sa til mannen min i dag at «Nå må dere be for Trump». Det er en tøff, men rett avgjørelse. Gud vil velsigne Amerika når Trump stå opp for sannheten. Det jubles i våre hjerter, og i alle israelsvenner sine hjerter i dag, sier Aanje.

Ikke begeistret

Generalsekretær i Mellomkirkelig råd, Berit Hagen Agøy, er ikke like begeistret.

– Vi synes det er dypt bekymringsfullt. Denne avgjørelsen vi vil sannsynligvis sette en stopper for fredsprosessen og er dermed svært lite konstruktivt. Amerikanernes begrunnelse er at de gjør det som er best for USA, men da tenker de ikke menneskene som lever med denne konflikten, sier Agøy, som er Den norske kirkes utenriksminister.

– Hva synes du om at han vil flytte ambassaden?

– Det er svært, svært dårlig politisk signal. Dette er en type risikosport som gjør at konflikten kan eskalere, sier hun.

«Uklokt»

Hun får støtte av leder i Palestinakomiteen, Kathrine Jensen, som betegner Trumps avgjørelse som «uklok», men sier at den ikke kommer uventet.

– Trump er en eksepsjonelt uforutsigbar fyr. Dette vitner om manglende forståelse for hele situasjonen i Midtøsten. Å anerkjenne Jerusalem som Israels hovedstad er veldig provoserende for palestinerne og en fullstendig avvisning av deres krav om å få lov å leve i fred med like rettigheter, sier Jensen.

– Er dette kroken på døren for tostatsløsning?

– Den kroken tror jeg er plassert der for lenge siden blant annet på grunn av den bosettingspolitikken som Israel fører. Det er nemlig ikke realistisk at 600.000 israelere skal flytte ut av området. Det er ikke mulig for palestinerne å ha en sammenhengende stat når området de sitter igjen med er fullstendig fragmentert.

– Hva synes du om at norske israelsvenner feirer?

– Når deres syn er dette et område som tilhører jødene, så da gir det mening at de feirer. Men jeg synes det er leit at de er så lite villige til å se lidelsen for det palestinske folk og at denne avgjørelsen går på bekostning av noen, sier hun.

– Passer med fyrverkeri

Også Dag Øyvind Juliussen, som leder Den internasjonale kristne ambassaden sin avdeling i Norge, mener USAs anerkjennelse av Jerusalem som hovedstad er grunn til å feire.

– Hvis dette skjer, er det historisk og da må vi feire. Jeg vet ikke ennå hvordan, men det burde passe med fyrverkeri. Tidligere i år gikk Tsjekkia inn for å anerkjenne Jerusalem som Israels hovedstad, sier Juliussen.

– Flere tar til ordet for at dette kan hindre en tostatsløsning. Hva tenker du om det?

– Hvis det å anerkjenne jødenes rett til Jerusalem som sin hovedstad ødelegger en fredsprosess, så er ikke dette en reell fredsprosess. Over 20 år etter Oslo-prossessen ble iverksatt fortsetter hat-propagandaen og støtten til terroren fra palestinske selvstyremyndigheter. Dette har det internasjonale samfunnet gjort lite eller ingenting med. Nå bryter Trump et mønster, og jeg tror at dette endrer situasjonen positivt, mener han.

Tror ikke på stopp

Heller ikke Conrad Myrland, leder i Med Israel for fred, tror anerkjennelse av Jerusalem er det som vil sette en stopper for en eventuell tostatsløsning.

– Det som setter forhandlinger om tostatsløsning i fare, er at palestinerne ikke godtar en løsning med to stater for to folk. At utenlandske ambassader ligger i Vest-Jerusalem er ikke et hinder. Det store hinderet er at palestinerne ikke vil godta at Israel forblir en jødisk stat, sier Myrland.

Flere år

Han er likevel avventende til om ambassaden faktisk flyttes i praksis. En flytteprosess vil eventuelt ta flere år. I følge VG sa en anonym, amerikansk tjenestemann dette om tidsperspektivet i går:

– Det kommer til å ta tid å finne en tomt, håndtere sikkerhetsspørsmålene, designe den nye ambassaden og bygge den. Det vil ta noen år, det er ikke snakk om måneder. Dette vil ta tid.

Myrland mener det er flere mulige hindringer underveis.

– En av dem er at det kan være et administrasjonsskifte i USA før prosessen er fullført, eller det kan skje andre store omveltninger, sier han og legger til:

– I det republikanske partiet har det vært mange fremstående politikere som i flere år har vært tydelige på at de ønsker å flytte ambassaden. For eksempel president George Bush, uten at noe skjedde. Dett er en prosess som er langvaring, men det er gledelig om den kommer i gang.

Den endelige talen hvor Donald Trump skulle bekrefte nyheten om anerkjennelse av Jerusalem og flytting av ambassade er varslet å komme onsdag kveld, trolig ved 19-tiden norsk tid.