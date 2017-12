Store protester mot Netanyahu

Lørdagens demonstrasjon er den største som har vært etter at det ble innledet etterforskning av statsminister Netanyahu for korrupsjon. Årsaken til demonstrasjonen er at Israels regjering har trappet opp arbeidet med å innføre en ny lov.

Loven vil kunne hindre politiet fra å uttale seg om hvorvidt det bør fremmes tiltaler mot personer som innehar offentlige verv. Den kan også gi riksadvokatembetet mulighet til å sikre at påtaleinnstillingen fra politiet ikke blir offentliggjort.

Netanyahu har blitt avhørt seks ganger av israelsk politi som etterforsker ham for å ha tatt imot bestikkelser fra rike støttespillere. Statsministerens kontor har tidligere avvist anklager rettet mot ham, og hevdet at etterforskerne prøver å felle Netanyahus regjering.

Kritikere kaller lovforslaget et grovt overtramp som prøver å beskyttet statsministeren og samtidig sørge for at landets innbyggere forblir uvitende om etterforskningen. De som er for lovendringen hevder at den har til hensikt å beskytte mistenktes rettigheter.