Hasjbruk ikke lenger kriminelt

Ifølge planen, som før helgen ble presentert av sikkerhetsminister Gilad Erdan (Likud), skal det fortsatt være ulovlig å oppbevare mer enn 15 gram hasj eller marihuana. Men dette skal straffes med bøter og ikke lenger komme på vedkommendes rulleblad, melder The Jerusalem Post.

Første gang en person blir tatt, vil vedkommende få en bot. Andre gang vil boten bli doblet. Også tredje gang kan saken lukkes, dersom vedkommende blir med i et rehabiliteringsprogram eller går med på å levere inn eventuelle våpenløyver og førerkort.

Ved fjerde gangs overtredelse vil kriminell etterforskning bli satt igang.

Mange hundre tusen israelere bruker cannabisprodukter mer eller mindre jevnlig. En rekke parlamentarikere mener det er på høy tid at disse ikke lenger sees på som kriminelle. Oren Hazan (Likud) er en av få politikere som har kritisert planen.

– Jeg frykter dette vil føre til en bølge av narkotikahandel. Dette er en farlig politikk for vår oppvoksende slekt og for hele Israel, sier han ifølge The Jerusalem Post.