Minst 12 drept i angrep i Teheran

Fire angripere væpnet med AK-47-geværer stormet onsdag morgen inn i Irans parlament. Omtrent samtidig sprengte en kvinnelig selvmordsbomber seg ved gravmonumentet til ayatolla Ruholla Khomeinis grav.

En av dem som angrep parlamentet, skal like etterpå ha sprengt seg i lufta i bygningens fjerde etasje, før det gikk av en ny selvmordsbombe ved Khomeini-mausoleet.

Først etter flere timer var angrepet mot nasjonalforsamlingen over. Da var alle de fire angriperne drept, ifølge lokale medier. Det totale dødstallet etter angrepet er dermed minst 16. I tillegg er 39 personer såret, opplyser sjefen for Teherans redningstjeneste.

Iransk fjernsyn omtalte angriperne som «terrorister».

Uavklart

Situasjonen var lenge uavklart. Sikkerhetsstyrker samlet seg både i og utenfor nasjonalforsamlingen. Mens enkelte tidlig opplyste at angrepet var over, tydet andre meldinger på at det pågikk skuddvekslinger mellom politiet og angriperne.

Også motivet for angrepet er ukjent, og ingen er foreløpig pågrepet. Men den ytterliggående ekstremistgruppa IS gikk onsdag formiddag ut og hevdet at angrepene var deres verk.

Det fester imidlertid Iran-kjenneren Trita Parsi liten lit til. Overfor nyhetsbyrået TT framholder han at tidligere angrep i Iran har vært utført av folk med lokalkunnskap. Parsi mener mye tyder på at det er den militante opposisjonsgruppa Folkets mujahedin som står bak.

Religionshistoriker og Iran-ekspert Kari Vogt ved Universitetet i Oslo mener derimot at det godt kan tenkes at det er IS som står bak.

IS-problem

Hun viser til at infiltrasjon fra den ytterliggående islamistgruppa har vært et problem i Iran i lang tid, og at iranske myndigheter har bedt befolkningen være på vakt. Bakteppet er den gamle konflikten mellom sjia- og sunnimuslimer.

– At IS fisker ytterligere i opprørt vann, er ikke urimelig å tenke seg, sier Vogt, som er religionshistoriker ved Universitetet i Oslo, til NTB.

Khomeini var grunnlegger av den islamske republikken og sto i spissen for revolusjonen som styrtet den amerikanskvennlige sjahen i 1979.

Sjiamuslimske Iran er involvert i krigen i Syria som støttespiller for regimet president Bashar al-Assads regime. Landet anses også som erkefienden til sunnimuslimske Saudi-Arabia og flere andre Golf-land.