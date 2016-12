Soldater hevder de ble tvunget med til gudstjeneste

Nylig skrev en soldat til bloggen Rasjonalitet at han og tre medsoldater som ikke ønsket å delta på gudstjeneste, likevel måtte bli med på den timelange kjøreturen til kirken: Vel fremme fikk de valget mellom å delta, sitte på bakrommet eller vente ute i snøen, skriver Vårt Land.

– Vi vet at gudstjenester skal være frivillig, men tilbudet til noe alternativt og forståelsen vi blir vist er elendig, sier soldaten, som ønsker å være anonym. En sersjant spurte de fire som ikke ville delta om det var «virkelig krise» om de ble med.

– Å dra på gudstjeneste i høytiden kan spre glede og julestemning for dem som ønsker det. Men når en skal tvinges til å delta, blir det en prinsippsak for meg, sier soldaten.

Sersjanten skal ifølge soldaten ha fått beskjed fra høyere hold om at alle skulle delta, men dette avviser sjefen for Ingeniørbataljonen i nord, per Aslak Loso.

– Kirkeparaden avsluttet en dag med felles oppstilling og lunsj. Vi ble for sent klar over at det var noen som ikke ønsket å delta: Dette var greit, og de fikk tilbud om å vente i et tilstøtende rom, forklarer han. Han understreker at Hæren respekterer religionsfriheten og sier det jobbes med å finne løsninger som ivaretar den enkelte, men samtidig styrker fellesskapet.

Tok skolebarna med på kirkelig tidsreise

Plass 10: Listhaug i strupen på Human-Etisk Forbund

Kongen og kronprinsen på Gardens gudstjeneste