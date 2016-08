– Sa tydelig fra om det han så

Kirkerommet har plass til flere hundre mennesker, og allerede et par timer før begravelsen klokka 12 kom de første for å sikre seg plass kirka. De fleste benkeradene i skipet var fylt godt opp da begravelsen startet.

Mange frammøtte

Lønnings enke, Ingunn, var benket lengst fram i kirken sammen med den øvrige nære familie.

Blant de frammøtte var en rekke kjente mennesker fra norsk kirke- og kristenliv og fra offentligheten for øvrig. Blant flere biskoper var blant andre biskop emeritus Andreas Aarflot, Oslos biskop Ole Christian Kvarme og preses Helga Haugland Byfuglien til stede.

Blant kjente fjes ellers var de to tidligere statsministrene Kjell Magne Bondevik og Kåre Willoch, partifelle Ingeborg Moræus Hanssen og tidligere Dagsrevy-anker Einar Lunde, for å ha nevnt noen.

ROS: Presten Øystein Bjørdal forrettet under Per Lønnings begravelse. Enken, Ingunn Lønning, sitter i rullestol foran båren, mens nær familie sitter på første rad.

– Stor teolog

Tidligere domprost Øystein Bjørdal forrettet og var blant flere som omtalte Lønnings mange gaver.

– Han var en stor teolog og kirkeleder, men også et kunstnersinn og en profetrøst som sa tydelig ifra om det han så, sa Bjørdal blant annet.

Bjørdal var forrettende prest under begravelsen. Han har spilt en aktiv rolle i Uranienborg menighet der Lønning gjennom mange år var fast gjest på gudstjenestene.

Lønning var også nært knyttet til Ullern menighet, som var kirken i strøket der han og familien bodde i flere år og i et par perioder. På kirkegården her ligger også Lønnings sønn, Audun, som døde i krybbedød for mange år siden.

Eldste sønn, Per Eystein Lønning, holdt minneord over faren og kom inn på ulike sider av farens virke og personlighet.

Han nevnte blant annet hans sterke meninger og prinsippfasthet og at faren ikke framsto som noen diplomat.

Av de lyse minnene var masse humor fra familiesamlinger, turer i skog mark, med eller uten ski og farens lese- og fortellerglede. Han kunne komponere historier på stedet, fra egen fantasi.

– De ble aldri ble tegnet ned, og det er synd, mente sønnen som kom inn på sorgen over at Audun døde bare fire måneder gammel. Nå skulle de to ligge ved siden hverandre på kirkegården ved Ullern kirke.

Biskop av Oslo, Ole Christian Kvarme og hans kone Ingjerd ankommer begravelsen til teolog og biskop emeritus Per Lønning i Ullern kirke mandag 29. august 2016.

– Enestående

Preses Helga Haugland Byfuglien roste den skikkelsen Lønning har vært i norsk kirkeliv siden 1960-tallet.

– Som prest, biskop og teolog brukte han sine enestående evner til tjeneste for landet og folk. Han gjorde kirken mye rikere gjennom sin innsats og sine bidrag. Han etterlater seg en stor arv, ikke minst gjennom sitt skrevne ord, sa Haugland Byfuglien som nevnte hans strålende akademiske karriere og også hans store økumeniske innsats.

Hun var også inne på hvordan Lønning i 1975 gikk av som biskop i Borg i protest mot Stortingets vedtak om å innføre selvbestemt abort.

Hun trakk også fram hans helt spesielle talegaver som gjorde ham til en fryktet debattant, enten det handlet om kirkelige eller politiske spørsmål.

– Hans evne til skriftlig kommunikasjon var ekstraordinær, og hans troslære om kristen tro er et skattkammer fremdeles, sa hun og påpekte at hans engasjement alltid pekte framover.

Les også: