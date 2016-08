Starter likevel kristen skole - med bare to elever

For to uker siden ble det meldt at Fjaler kristne skole ikke kunne starte opp i høst, da de kun hadde fått én elev. Nå har elevtallet doblet seg og skolen starter opp med to niendeklassinger.

– Det er 100 prosent økning, og det er veldig trivelig. Ofte er det slik at folk trekker folk. Det har det også gjort nå, og det er veldig positivt, sier Magnar Hellesøy, styreleder for Fjaler Kristne Skule AS til NRK Sogn og Fjordane som først omtalte saken.

Han tror at skolen vil få flere elever på sikt.

Kontakt med videregående-elever

Fjaler Kristne skole har lov til å ha opptil 90 elever fra 1. til 10. klasse og leier foreløpig undervisningslokaler på Dale videregående skole.

– De to får det veldig sosialt. Det er positivt å være flere, og det kan komme etter hvert. Utover det vil de være i nær kontakt med videregående-elever i friminuttene. Det er blant annet kantine og flere aktiviteter de kan være med på, sier Hellesøy til lokalavisen Firda.

Styrelederen og tidligere toppkandidat for Partiet De Kristne håper selvsagt at flere elever vil søke seg til skolen etter hvert.

– Friskolar kan ha en utfordrende start, men når en først kommer i gang, øker elevtallet etter hvert. Når ryktet om at det er mulig, og at det forhåpentligvis går bra, sprer seg, håper jeg at det blir flere elever, sier Hellesøy til Firda.

Økonomisk utfordrende

Generalsekretær i Kristne Friskolers Forbund (KFF), Jan Erik Sundby, tror det vil bli utfordrende for skolen økonomisk.

– Tilskuddet en får er det samme per elev om du har to eller 26 elever. Jeg regner med at styret og ledelsen har overveid det nøye. Jeg seg det som vanskelig at tilskuddet skal kunne dekke kostnadene en har med kun to elever, sier han til KPK.

Hellesøy er optimistisk for skolens framtid.

– Det er klart at vi må ta ansvar for økonomien. Dette går, dette får vi til, sier Hellesøy til Firda.

– Ikke urealistisk med flere

Sundby tror likevel ikke det er urealistisk at skolen kan overleve og få flere elever.

– Det er ikke uvanlig at friskoler tredobler elevantallet i år to, da både elevene fra første året fortsetter og nye kommer til. Det er ikke urealistisk å håpe på en situasjon som er økonomisk bærekraftig neste år, sier Sundby.

I følge loven må friskoler ha minst 15 elever, men den tillater noen år med færre.

– Det er en forutsetning for å drive friskole at en har minst 15 elever på sikt. Miljømessig kan det være både fordeler og ulemper med å være få, sier Sundby.

I KFF har de erfaring med at noen elever kan tiltrekke flere.

– Generelt er det mange skoler som opplever at folk trekker folk. En del opplever også at det kommer flere elever i begynnelsen av skoleåret, sier Sundby.

Strek settes først 1. oktober forteller han, og Fjaler kan dermed også ende opp med mer enn to elever dette skoleåret.