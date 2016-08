Mener kristne ikke lenger tør snakke om synd

Den unge skribenten Andreas Masvie i tankesmien Skaperkraft kritiserer i dagens avis det han mener er en vegring for å snakke om synd i Kristen-Norge. Han har besøkt en rekke frikirkelige og karismatiske menigheter som satser på å være moderne forsamlinger for studenter og unge voksne.

Masvie anklager også konservative miljøer for generelt å være «passive» og «innkrøkt i seg selv». Han hevder at de moderne menighetenes «iver etter å elske samfunnet bedre er akkurat det Norge trenger».

Masvie advarer imidlertid mot en organisering av menigheten som ikke er bærekraftig. Dette begrunner han med at mange av menighetene former «Gud i samtidens bilde». Han viser til menighetsledere som fremstiller Gud som en «hollywoodistisk pappa som aksepterer alt og alle».

Vegrer seg

Han mener mange norske kristne, spesielt frikirkelige og karismatiske menigheter som satser på å nå ut med et moderne budskap, vegrer seg for å snakke om tematikk som er sentral for kristenheten, men gjerne vanskeligere og mer komplisert å formidle. Masvie skriver at han har besøkt flere menigheter rundt om i landet.

«I enkelte av frelsesbønnene, nevnes ikke engang synd», skriver Skaperkraft-rådgiveren.

Han mener at moderne menigheter som forsøker å tilpasse seg samtiden oftere snakker om skam og følelser av å være utilstrekkelig, enn å fokusere på menneskets syndighet.

– Hvor mye mer radikalt er det vel ikke å fortelle om en hellige Gud som elsker oss på tross av at vi er skitne og fortapt? Som elsker oss ren, som elsker oss ut av fortapelsen? Dette må imidlertid innebære at våre liv omformes i møte med Gud, at vi lengter og strever etter å leve bedre, at vi støtter hverandre i å leve bedre – som igjen innebærer at det finnes noe vi må vende oss bort fra. Og dette noe kan ikke de moderne menighetene vegre seg for å snakke om.

– Du bruker sterke ord. Hvorfor det?

– Jeg mener jeg er nyansert. Jeg kan ikke få fullrost menigheten for deres fantastiske engasjement og handlekraftighet, som jeg også skriver eksplisitt i kronikken. Men nettopp fordi jeg anser dem som nære venner, må jeg peke på en praksis jeg mener er usunn. Man er så opphengt i det populærkulturelle underholdningsuttrykket, at det går utover evnen til å formidle dypere sannhet. Det skal definitivt finnes en plass for et slikt språk, men når det blir primæruttrykket, ofte det eneste uttrykket, blir det problematisk. Man må dypere, man må utfordre:

Hva er riktig? Hva er et godt liv? Hva innebærer det at menneskets natur er farget av synd, samtidig som Gud er hellig?

Frykter nedbryting

Masvie frykter at det han kaller et «brutalt brudd med den kristne tradisjonen» på sikt vil føre til en nedbryting av konservative tradisjoner.

«Ikke tenk så mye, bare tro.», har han fått høre fra en student i en større norsk menighet.

I kronikken tar han også et oppgjør med det han oppfatter som «politisk korrekthet» som følge av intellektuell sløvhet. Dette hevder han å se ikke bare i de forsamlingene han kaller passive og innkrøkt i seg selv, men også i de moderne menighetene.

– Det skyldes at en gudstjenesteform som baserer seg på populærkulturell underholdning bidrar med en form for passivisering, selv om menigheten roper amen og «halleluja» til taleren. Og det er en passivisering av intellektet. For å sette det på spissen gjøres menigheten til konsumenter av trosinnhold, på samme måte som samtiden konsumerer all annen populærkulturell underholdning.

Politisk korrekthet

Og dette, hevder Masvie, bidrar til en allerede etablert politisk korrekthet i kristen-Norge.

– Bare se hvordan store deler av Kristen-Norge tildeler KrF rollen som politisk tenker.

– Hva mener du med det? Hvordan gir det seg utslag?

– Ved at man lar KrF komme med konklusjonene. Og så lenge de holder seg til det politiske domenet, blir det sjeldent utfordret. Man er generelt lite interessert i å vurdere premissene og resonnementene og glemmer på denne måten den kritiske prosessen. Og om man er uenig blir man sett rart på. Dette er noe jeg har opplevd selv, sier Masvie, som skriver at han oppfatter bistandsdebatten som et eksempel på et slikt felt.

– Og fordi den kritiske prosessen uteblir, ender vi potensielt opp med å gi penger til bistand for vår egen samvittighets skyld, kanskje til og med på bekostning av befolkningen i mottakerlandet, fordi vi ikke har satt oss tilstrekkelig inn i argumentene.

– Finnes det andre eksempler?

– Et eksempel er debatten rundt legalisering av hasj. Om man bare våger å utforske fordeler ved å legalisere hasj, er det nesten som om man sendes rett til eksorsisten.

– Hvor stort er dette problemet?

– Det er et betydelig problem all den tid kirken gir uttrykk for å søke og formidle sannhet. Dersom man skal gjøre dette med integritet, må man sørge for å skape et miljø der folk tør stille spørsmål og tenke kritisk.

