Drapsbølge sprer frykt blant koptere

Protest: I løpet av to uker er fem kristne blitt drept i Egypt. Alle har fått strupen skåret over. Egyptiske myndig­heter får kritikk for ikke å ta sikkerheten til ­kopterne på alvor. Bildet viser koptere som ­demonstrerer etter bombeangrepet mot den koptiske katedralen i Kairo i desember. Foto: Foto: Nariman El-Mofty, AP / NTB scanpix